"Человек живет, когда его обожают": Смертельно больная Яковлева озвучила трогательное желание

Советская и российская актриса Александра Яковлева ранее призналась, что вот уже два года борется с онкологией. Теперь в эфире программы "Привет, Андрей!", которая была посвящена памяти певицы Жанны Фриске, артистка озвучила свое трогательное желание.
Сейчас 60-летняя артистка похудела на 20 килограммов. Она активно продолжает борьбу с раком.
Александра Яковлева рассказала, что когда ее привезли в больницу, то она не могла двигаться и не говорила.
"Врачи сказали дочери, что мне осталось жить не больше трех месяцев", - призналась звезда Андрею Малахову.
Кроме того, актриса пережила предательство близкого человека, но предпочла его имя не называть.
"Он знал, в каком я была состоянии, когда узнала о страшном диагнозе, и он меня предал... От этого предательства все в моей душе перевернулось", - призналась Яковлева.
Александра Евгеньевна рассказала, что сейчас она пьет курс тяжелых медикаментов. Единственное, что ее еще держит при жизни - это любимая работа. Специально для нее театральный драматург Татьяна Москвина поставила спектакль. Это станет бенефисом актрисы.
Актриса обратилась к поклонникам с просьбой: "Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают", - огласила она свое желание.