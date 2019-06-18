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  • "Человек живет, когда его обожают": Смертельно больная Яковлева озвучила трогательное желание

"Человек живет, когда его обожают": Смертельно больная Яковлева озвучила трогательное желание

Александра Яковлева

ФОТО: Кадр из фильма

Советская и российская актриса Александра Яковлева ранее призналась, что вот уже два года борется с онкологией. Теперь в эфире программы "Привет, Андрей!", которая была посвящена памяти певицы Жанны Фриске, артистка озвучила свое трогательное желание. 

Сейчас 60-летняя артистка похудела на 20 килограммов. Она активно продолжает борьбу с раком. 

Александра Яковлева рассказала, что когда ее привезли в больницу, то она не могла двигаться и не говорила.

"Врачи сказали дочери, что мне осталось жить не больше трех месяцев", - призналась звезда Андрею Малахову. 

Кроме того, актриса пережила предательство близкого человека, но предпочла его имя не называть. 

"Он знал, в каком я была состоянии, когда узнала о страшном диагнозе, и он меня предал... От этого предательства все в моей душе перевернулось", - призналась Яковлева. 

Александра Евгеньевна рассказала, что сейчас она пьет курс тяжелых медикаментов. Единственное, что ее еще держит при жизни - это любимая работа. Специально для нее театральный драматург Татьяна Москвина поставила спектакль. Это станет бенефисом актрисы.

Актриса обратилась к поклонникам с просьбой: "Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают", - огласила она свое желание. 

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