Спустя полгода после родов: Нюша опубликовала смелое фото

Певица подписала это фото текстом, о приведении себя в форму после родов.

"Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме", - написала она.

Она также отметила, что принимала все метаморфозы своего тела. Кроме того, она никогда их не стеснялась.

Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрылённой, - призналась она.

Нюша подчеркивает, что процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален. Она не спешила в первые две недели. Старалась не изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание, а позже добавила спортивные упражнения.