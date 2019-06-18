Вт, 18.06.2019
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Спустя полгода после родов: Нюша опубликовала смелое фото

Нюша

ФОТО: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Популярная исполнительница Нюша опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Снимок получился несколько интимным - ведь певица снялась лежа на кровати, кокетливо демонстрируя нижнее белье. 

Певица подписала это фото текстом, о приведении себя в форму после родов.

"Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме", - написала она. 

Она также отметила, что принимала все метаморфозы своего тела. Кроме того, она никогда их не стеснялась.

Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрылённой, - призналась она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нюша подчеркивает, что процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален. Она не спешила в первые две недели. Старалась не изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание, а позже добавила спортивные упражнения. 

Большинству подписчиков фото невероятно понравилось: "Шикарно выглядишь! Красавица!", "Молодец, приятно смотреть на счастливую девушку", "После родов стала еще прекраснее", - писали поклонники.

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