Спустя полгода после родов: Нюша опубликовала смелое фото

Популярная исполнительница Нюша опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Снимок получился несколько интимным - ведь певица снялась лежа на кровати, кокетливо демонстрируя нижнее белье.
Певица подписала это фото текстом, о приведении себя в форму после родов.
"Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме", - написала она.
Она также отметила, что принимала все метаморфозы своего тела. Кроме того, она никогда их не стеснялась.
Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрылённой, - призналась она.
Нюша подчеркивает, что процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален. Она не спешила в первые две недели. Старалась не изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание, а позже добавила спортивные упражнения.
Большинству подписчиков фото невероятно понравилось: "Шикарно выглядишь! Красавица!", "Молодец, приятно смотреть на счастливую девушку", "После родов стала еще прекраснее", - писали поклонники.