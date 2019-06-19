"Мы не афишируем отношения": Фото Собчак и Богомолова на обложке журнала вызвало скандал

Российская Журналистка Ксения Собчак устроила настоящий скандал и публичную перепалку в Сети из-за новой обложки журна Hello! Russia. Звезде не понравилось, что редакторы разместили там ее совместное фото с новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым.
Фотография была сделана во время премии "Кинотавр". Это было светское мероприятие, на котором были аккредитованные фотографы. Ксения и Константин позировали им, без малейшего намека на запрет публикации. Когда же вышел журнал, то журналистка устроила настоящий скандал.
(офофорграфия и пунктуация авторов сохранена)
"Вообще,мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения прежде чем ставить на обложку", - написала Собчак.
Журналистке тут же ответили представители журнала:
"Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке.
Герои красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки HELLO! во всем мире — эту обложку мы сделали с большой любовью к вам. Всегда рады вашим появлениям в журнале. Команда HELLO!"
На что, Ксения ответила, что вовсе не позировала, а просто пришли вместе на мероприятие. Кроме того она пояснила, что они не скрываются, но и не афишируют отношения. Она также указала, что сама когда-то была "главным редактором много лет и точно знает, что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями".
Редакторы ответили Ксении, что, "выпуск изданий в еженедельном формате не предполагает согласования обложек с героями, когда речь идёт о формате "красная дорожка"/"светская хроника".
В качестве примера они привели принца Уильма и герцогиню Кэтрин, совершивших накануне светский выход.
"Совсем другое дело — специальные фотосессии, которые мы, конечно же, согласовываем — как всегда согласовывали их и с вами. Угадать, что вы смотрели в объектив против воли, мы никак не могли", - отметили в издании.
Стоит подчеркнуть, что многие пользователи Сети оказались на стороне журнала и упрекнули звезду.
Ксения Собчак ответила ссылками на статьи в гражданском кодексе РФ. Но отметила, что не потребует возврата тиража или компенсации, так как уважает журнал.
Тем не менее, комментаторы напомнили звезде, что она сама не лучше, ведь часто публиковала ролики без согласования со своими героями. Журналистке вспомнили ее скандальный выпуск с Волочковой, запись с Баженовым, а также обвинили ее лишь в желании "развести хайп" на пустом месте.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов стали героями обложки нового номера HELLO! Каким был главный фестиваль российского кино и чем радовал публику в этом году, как проводили время его герои, какие фильмы смотрели, чем занимались в свободные от показов часы, какие светские пары привлекали к себе наибольшее внимание - подробный отчет обо всем происходившем на «Кинотавре» ждет читателей нового номера HELLO! уже завтра, 17 июня✨ @hello__ru #hello_ru #hello_russia #КсенияСобчак #КонстантинБогомолов #кинотавр30 @kinotavr30