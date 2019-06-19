"Мы не афишируем отношения": Фото Собчак и Богомолова на обложке журнала вызвало скандал

Фотография была сделана во время премии "Кинотавр". Это было светское мероприятие, на котором были аккредитованные фотографы. Ксения и Константин позировали им, без малейшего намека на запрет публикации. Когда же вышел журнал, то журналистка устроила настоящий скандал.

(офофорграфия и пунктуация авторов сохранена)

"Вообще,мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения прежде чем ставить на обложку", - написала Собчак.

Журналистке тут же ответили представители журнала:

"Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке.

Герои красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки HELLO! во всем мире — эту обложку мы сделали с большой любовью к вам. Всегда рады вашим появлениям в журнале. Команда HELLO!"

На что, Ксения ответила, что вовсе не позировала, а просто пришли вместе на мероприятие. Кроме того она пояснила, что они не скрываются, но и не афишируют отношения. Она также указала, что сама когда-то была "главным редактором много лет и точно знает, что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями".

Редакторы ответили Ксении, что, "выпуск изданий в еженедельном формате не предполагает согласования обложек с героями, когда речь идёт о формате "красная дорожка"/"светская хроника".

В качестве примера они привели принца Уильма и герцогиню Кэтрин, совершивших накануне светский выход.

"Совсем другое дело — специальные фотосессии, которые мы, конечно же, согласовываем — как всегда согласовывали их и с вами. Угадать, что вы смотрели в объектив против воли, мы никак не могли", - отметили в издании.

Стоит подчеркнуть, что многие пользователи Сети оказались на стороне журнала и упрекнули звезду.

Ксения Собчак ответила ссылками на статьи в гражданском кодексе РФ. Но отметила, что не потребует возврата тиража или компенсации, так как уважает журнал.