"Погладили по голове и дали пощечину": учителя не исключают проведения забастовки

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) может и не отказаться от идеи забастовки, пока не будет решения правительства о выделении средств на повышение минимальной ставки педагогов до 750 евро и в 2020 году.
Председатель LIZDA Инга Ванага сказала агентству LETA, что предложит первичным организациям LIZDA оставить в силе решение о забастовке, пока не будет упомянутого решения правительства.
"Сегодня правительство погладило учителей по голове, повысив зарплаты на период с сентября по декабрь, но дало пощечину в отношении 2020 года", - заявила глава профсоюза.
Как сообщалось ранее, правительство приняло поправки к правилам оплаты труда педагогов, которые подразумевают рост минимальной ставки учителя с 710 до 750 евро с 1 сентября, однако средства для повышения зарплат были выделены только в бюджете этого года.
Кабмин одобрил предложение использовать для повышения зарплат средства в размере 713 824 евро из программы целевых дотаций самоуправлениям и 6 944 658 евро - из предусмотренного в бюджете ежегодного перераспределяемого финансирования.
Министерство образования и науки заявило, что для увеличения зарплат потребуется 7,66 млн евро в этом году и еще 22,97 млн евро в 2020 году. Однако министр финансов Янис Рейрс ответил, что на данный момент нет законных оснований для выделения в бюджете 2020 года дополнительных 20 млн евро на зарплаты учителям, потому что дискуссии по поводу бюджета следующего года начнутся только в августе.