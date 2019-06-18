Учителям повысят зарплаты, но средств хватит только на год

Во вторник, 18 июня, правительство приняло поправки к правилам оплаты труда педагогов, которые подразумевают рост минимальной ставки учителя с 710 до 750 евро с 1 сентября, однако средства для повышения зарплат были выделены только в бюджете этого года.
Правительство одобрило предложение использовать для повышения зарплат средства в размере 713 824 евро из программы целевых дотаций самоуправлениям и 6 944 658 евро - из предусмотренного в бюджете ежегодного перераспределяемого финансирования.
Министерство образования и науки (Минобразования) заявило, что для увеличения зарплат потребуется 7,66 млн евро в этом году и еще 22,97 млн евро в 2020 году.
Однако министр финансов Янис Рейрс ответил, что на данный момент нет законных оснований для выделения в бюджете 2020 года дополнительных 20 млн евро на зарплаты учителям, поскольку дискуссии по поводу бюджета следующего года начнуться только в августе.
"Если есть желание поддержать это предложение, то сделать это можно двумя способами. Во-первых, можно в бюджете 2020 года уменьшить сумму, предусмотренную для непредвиденных случаев, что даст негативный фискальный эффект. Во-вторых, правительство может сейчас принять решение о выделении семи миллионов евро на зарплаты педагогов в этом году, а Кабинет министров может взять на себя ответственность за две недели найти в резервах средства для повышения зарплат учителей в 2020 году", - сказал Рейрс.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш все же подчеркнул, что сегодня можно принимать решения только о росте заработной платы педагогов в этом году, а о дальнейшем росте зарплат дискуссии будут вестись в контексте бюджета 2020 года.
В свою очередь министр внутренних дел Сандис Гиргенс высказал критику в отношении того, что правительство в выборочном порядке присваивает финансирование той отрасли, которая "говорит громче других". По мнению министра, для всех отраслей правила присвоения дополнительного финансирования должны быть одинаковыми.
Как сообщалось ранее, Минобразования подало на рассмотрение поправки к правилам оплаты труда педагогов, предлагающие получение дополнительного финансирования. Однако проект поправок не был одобрен Министерством финансов из-за нехватки в аннотации к поправкам описания проведенных в отрасли реформ. Минфин предложил Минобразования исправить документ.
В этот понедельник, признав, что реформы в сфере образования, задуманные министром образования и науки Илгой Шуплинской, все же начались, правящая коалиция пообещала принять решение о выделении необходимых для повышения зарплат педагогов средств.
"Конечно, за три-четыре месяца нельзя провести все реформы, но есть очень четкое движение к тому, что видит Шуплинска. Главной целью является повышение качества образования, чтобы в Латвии каждый молодой человек, который прошел через образовательную систему, мог найти свое место на рынке труда, поступить в высшее учебное заведение, продолжать свое образование", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) пообещал отменить планируемую забастовку, если правительство одобрит предложение Минобразования о повышении минимальной зарплаты, сообщила руководитель ЛПРОН Инга Ванага.
Ранее профсоюз заявил, что в случае, если в июне не будут внесены изменения в правила оплаты труда педагогов, он объявит бессрочную забастовку.