Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Российский и советский продюсер стал героем программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Алибасов рассказал о том, как так вышло, что он отравился средством для чистки труб "Крот". Об этом стало понятно из анонса шоу.
"В этой коме я и был... Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - вспомнил ведущий про свои ощущения в больнице.
Полная версия интервью будет показана сегодня вечером, 19 июня, в программе "Прямой эфир".
Напомним, Бари Алибасова выписали из больницы, после отравления жидкостью для чистки труб "Крот". У продюсера проблемы с памятью: он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.