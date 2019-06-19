Ольга Бузова становится популярнее Владимира Путина

"Приятные новости ждали меня в Москве. Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении", - отметила звезда.

Бузова разместила информацию о том, насколько популярна ее композиция "Водица" по запросам в Google.

"Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме", - приводит певица данные статистики.

Ольга Бузова стала единственным артистом из России, "кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России".

Кроме того, если верить данным, то теперь Ольга бузова уже не "вторая после Путина":

"По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%".