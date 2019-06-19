Ольга Бузова становится популярнее Владимира Путина

Российсская телеведущая, блогер, модель и певица Ольга Бузова разместила на своей странице сообщение, согласно которому, ее популярность дошла до таких показателей, что обогнала президента РФ Владимира Путина.
"Приятные новости ждали меня в Москве. Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении", - отметила звезда.
Бузова разместила информацию о том, насколько популярна ее композиция "Водица" по запросам в Google.
"Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме", - приводит певица данные статистики.
Ольга Бузова стала единственным артистом из России, "кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России".
Кроме того, если верить данным, то теперь Ольга бузова уже не "вторая после Путина":
"По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%".
В завершении публикации, Бузова обратилась к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку и любовь.
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Приятные новости ждали меня в Москве 👏🏻❤️ Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении 👸🏼🐾🐾🐾 Читать до конца 🙏🏻 «Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали: Алтайский край, Самарская и Челябинская области. К слову, Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России. Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%.» Спасибо всем моим людям за веру в меня и любовь ❤️ Летим дальше 🕊 #тиритири#ольгабузова #бузова#моилюдивсегдасомной#buzova