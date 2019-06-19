Киркоров о жуткой посадке в "Домодедово": "Эти 30 секунд я не забуду никогда!"

Российский исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео с жесткой посадки самолета в московском аэропорту "Домодедово". Артист летел вместе с детьми. Он признал, что был не на шутку перепуган. После посадки певец поблагодарил пилотов за то, что остался жив.