Киркоров о жуткой посадке в "Домодедово": "Эти 30 секунд я не забуду никогда!"
Российский исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео с жесткой посадки самолета в московском аэропорту "Домодедово". Артист летел вместе с детьми. Он признал, что был не на шутку перепуган. После посадки певец поблагодарил пилотов за то, что остался жив.
18 июня исполнитель летел с гастролей из болгарской Варны в Москву вместе с детьми. При посадке в "Домодедово" произошла аварийная ситуация.
Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, но не приземлился. Он опять поднялся и совершил посадку только со второго круга.
В этот момент артист и пассажиры успели серьезно разволноваться.
"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!
Благодарность пилотам рейса S7922 авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!", — написал певец.
На видео можно услышать испуганные крики пассажиров, в момент жесткой посадки.
Подписчики поддержали певца. Некоторые вспомнили свои случаи устрашающих авиаперелетов и жестких посадок.