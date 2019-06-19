Ср, 19.06.2019
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Киркоров о жуткой посадке в "Домодедово": "Эти 30 секунд я не забуду никогда!"
Видео

Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

Российский исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео с жесткой посадки самолета в московском аэропорту "Домодедово". Артист летел вместе с детьми. Он признал, что был не на шутку перепуган. После посадки певец поблагодарил пилотов за то, что остался жив.

18 июня исполнитель летел с гастролей из болгарской Варны в Москву вместе с детьми. При посадке в "Домодедово" произошла аварийная ситуация.

Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, но не приземлился. Он опять поднялся и совершил посадку только со второго круга.

В этот момент артист и пассажиры успели серьезно разволноваться.

"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!

Благодарность пилотам рейса S7922 авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!", — написал певец.

На видео можно услышать испуганные крики пассажиров, в момент жесткой посадки.  

Подписчики поддержали певца. Некоторые вспомнили свои случаи устрашающих авиаперелетов и жестких посадок. 

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