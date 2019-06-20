Чт, 20.06.2019
Я буду одним из редких работодателей, которые порадуются тому, что лучших работников переманят в другие места. Председатель правления организации Rūpju bērns, автор идеи RB Cafe Марис Гравис

В Иране заявили о сбитом разведывательном дроне США

ФОТО: AFP/SCANPIX

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил об уничтожении американского разведывательного дрона на юге страны. Его обнаружили в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Press TV.

Беспилотник Global Hawk уничтожили сразу после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Сообщается, что инцидент произошел на юге страны, в районе Кухе Мубарак. 

Snob.ru передает, что представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан отказался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит беспилотник США. Однако сообщается, что он рассказал Associated Press, что дрона над территорией Ирана не было. 

Отношения между США и Ираном обострились на из-за нападения на танкеры в Оманском заливе. Инцидент произошел 13 июня. Вашингтон обвинил Тегеран в атаке. Власти исламской республики свою отношение отрицают.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ