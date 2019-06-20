В Иране заявили о сбитом разведывательном дроне США

Беспилотник Global Hawk уничтожили сразу после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Сообщается, что инцидент произошел на юге страны, в районе Кухе Мубарак.

Snob.ru передает, что представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан отказался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит беспилотник США. Однако сообщается, что он рассказал Associated Press, что дрона над территорией Ирана не было.

Отношения между США и Ираном обострились на из-за нападения на танкеры в Оманском заливе. Инцидент произошел 13 июня. Вашингтон обвинил Тегеран в атаке. Власти исламской республики свою отношение отрицают.