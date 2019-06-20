В Иране заявили о сбитом разведывательном дроне США

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил об уничтожении американского разведывательного дрона на юге страны. Его обнаружили в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Press TV.
Беспилотник Global Hawk уничтожили сразу после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Сообщается, что инцидент произошел на юге страны, в районе Кухе Мубарак.
Snob.ru передает, что представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан отказался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит беспилотник США. Однако сообщается, что он рассказал Associated Press, что дрона над территорией Ирана не было.
Отношения между США и Ираном обострились на из-за нападения на танкеры в Оманском заливе. Инцидент произошел 13 июня. Вашингтон обвинил Тегеран в атаке. Власти исламской республики свою отношение отрицают.
IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH— Hadi Nili (@HadiNili) June 20, 2019