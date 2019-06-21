Латвийская звезда о жизни и карьере в Москве: учеба во ВГИК, съемки с Басковым и песни на русском
Латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане недавно вернулась со съемок программы "Ну-ка, все вместе". Во время пребывания на программе артистка познакомилась с хип-хоп исполнителем Диллом. Так родилась идея записать совместный трек - "Еду к тебе".
Русский TVNET связался со звездой и узнал понравилось ли ей работать на одной площадке с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым, а также о других творческих проектах.
Лиене Грейфане сейчас живет и учится в Москве. Девушка осваивает специальность режиссера в одном из самых престижных кинематографических вузов - Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
"Я с двадцати лет мечтала стать режиссером", - признается она.
"Мои первые начинания - это были разнообразные музыкальные клипы. Позже я режиссировала свои концерты и поступила в RSEBA (Высшая школа бизнеса, искусств и технологий RISEBA - прим.ред.), чтобы стать режиссёром кино.
В 2015 году я стала работать режиссером международного фестиваля Riga Symphony... В какой-то момент я поняла, что мне не хватает знания более высокого уровня и более глубокого проникновении в киноиндустрию", - поясняет Лиене.
Тогда она начала искать вузы, где может получить соответствующее образование. Здесь советом ей помог бывший рижаний, звезда сериала "Кухня" - актер Никита Тарасов.
"Он мне посоветовал ехать учится во ВГИК, так как это самая лучшая школа кино. Мне также помог бизнесмен Юлий Круминьш, который прочитал статью о том, что я хочу стать режиссёрам кино, позвонил и договорился с бывшем преподавателем вуза - Борисом Криштулом. Борис Иосифович по просьбе Круминьша подготовил меня к вступительным экзаменам. Вот так, три года назад, я и оказалась в Москве!
Я полюбила этот город очень сильно. Есть даже мысль остаться тут жить", - откровенно сказала Лиене.
- Как так получилось, что вы оказались среди экспертов проекта "Ну-ка, все вместе"?
- Это получилось как-то внезапно. Мне предложили пройти кастинг на участие в шоу. После чего, продюсеры посмотрели на мои награды, опыт и заслуги и решили меня взять на роль эксперта. Признаюсь, я очень счастлива, что у меня была такая уникальная возможность стать одной из "сотни".
Большинство из нас очень подружились. У нас образовалась своя компания единомышленников, с которыми мы продолжаем общение и после съемок.
Так я и познакомились с Диллом. Потом предложила записать совместный трек. Мы очень рады, что у нас не только замечательная дружба, но и классный творческий дуэт!
- В этом проекте с вами снимались Николай Басков, Сергей Лазарев, Шура, Григорий Гладков, Анастасия Макаревич и многие другие звезды. Как было с ними работать?
Почти все передачи мы сидели вместе с Анастасией, Гладковым, Диллом, Любашей, Григорием Юрченко и Иракли. У нас было очень много весёлых обсуждении, шуток и совместных танцев в нашем ряду. Программа снималась на протяжении многих часов, и конечно, было очень много забавных моментов. Например, смешная ссора Баскова и Лазарева про нынешнюю стилистику музыки и куда она катится! Этот спор звёзд длился примерно полчаса, мы уже все начали думать, что, наверное, мы тут лишние, но позже все посмеялись и продолжали дружно петь.
Николай Басков вообще превосходный человек, очень дружелюбный, справедливый и корректный, а его шутки просто невероятно смешные.
- Вы невероятно выделялись среди остальных экспертов своими костюмами. Откуда такая фантазия? Вам кто-то помогал? Откуда такие наряды? Это было условие продюсеров или вы сами такое придумали?
- Я знала, что экспертов будет много, я за пару месяцев до съёмок начала продумывать свои образы.
Год назад на Mercedes-Benz Fashion Week Russia я увидела невероятный шоу дизайнера Юлии Косяк. Ее костюмы мне очень сильно впечатлили.
Я связалась с ней и договорились о встрече. Потом, я рассказала ей свою идею и она мне предложила костюмы, которые были свободны. Далее, я каждый костюм дорабатывала прической и макияжем.
- В финале были достойные участники. Были ли те, за кого вы особо болели и переживали?
- Да, конечно у меня были свои фавориты, один из них победил. Вообще через шоу прошло очень много талантливых людей. Я была бы сама не против выступить на программе в качестве конкурсанта.
- Скоро будет стартовать второй сезон шоу. Вы будете принимать участие?
- Мы, конечно, надеемся, что мы будем во втором сезоне. Но пока никто не может быть уверенным на 100%. Вроде говорят, что буду, но пока нет договора и конкретной даты тоже нет. Я еще об этом не думаю.
Сейчас я активно работаю над моим вторым фильмом. В главных ролях изумительные актеры - Елизавета Боярская и Олег Рязанцев. Действия картины разворачиваются в 19 веке.
Сейчас я все силы направила на эту работу. Кроме того, скоро выйдет еще одна песня совместно с певцом Максимом Завидия.
"Еду к Тебе" - новая композиция Лиене Грейфане и рэпера Дилла вышла в двух версиях. Песню написал известный украинский автор и продюсер Игорь Лузанов, которого поклонники знают по прозвищу Papa Garri.