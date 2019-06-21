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  • Латвийская звезда о жизни и карьере в Москве: учеба во ВГИК, съемки с Басковым и песни на русском

Латвийская звезда о жизни и карьере в Москве: учеба во ВГИК, съемки с Басковым и песни на русском
Специально для TVNET

ФОТО: Пресс-фото

Латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане недавно вернулась со съемок программы "Ну-ка, все вместе". Во время пребывания на программе артистка познакомилась с хип-хоп исполнителем Диллом. Так родилась идея записать совместный трек - "Еду к тебе".

Русский TVNET связался со звездой и узнал понравилось ли ей работать на одной площадке с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым, а также о других творческих проектах. 

Лиене Грейфане сейчас живет и учится в Москве. Девушка осваивает специальность режиссера в одном из самых престижных кинематографических вузов - Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

"Я с двадцати лет мечтала стать режиссером", - признается она.

Лиене Грейфане на конкурсе "Новая волна"

ФОТО: LETA

"Мои первые начинания - это были разнообразные музыкальные клипы. Позже я режиссировала свои концерты и поступила в RSEBA (Высшая школа бизнеса, искусств и технологий RISEBA - прим.ред.), чтобы стать режиссёром кино.

В 2015 году я стала работать режиссером международного фестиваля Riga Symphony... В какой-то момент я поняла, что мне не хватает знания более высокого уровня и более глубокого проникновении в киноиндустрию", - поясняет Лиене. 

Тогда она начала искать вузы, где может получить соответствующее образование. Здесь советом ей помог бывший рижаний, звезда сериала "Кухня" - актер Никита Тарасов. 

"Он мне посоветовал ехать учится во ВГИК, так как это самая лучшая школа кино. Мне также помог бизнесмен Юлий Круминьш, который прочитал статью о том, что я хочу стать режиссёрам кино, позвонил и договорился с бывшем преподавателем вуза - Борисом Криштулом. Борис Иосифович по просьбе Круминьша подготовил меня к вступительным экзаменам. Вот так, три года назад, я и оказалась в Москве!

Я полюбила этот город очень сильно. Есть даже мысль остаться тут жить", - откровенно сказала Лиене. 

Лиене Грейфане

ФОТО: publicitātes

- Как так получилось, что вы оказались среди экспертов проекта "Ну-ка, все вместе"?

- Это получилось как-то внезапно. Мне предложили пройти кастинг на участие в шоу. После чего, продюсеры посмотрели на мои награды, опыт и заслуги и решили меня взять на роль эксперта. Признаюсь, я очень счастлива, что у меня была такая уникальная возможность стать одной из "сотни". 

Большинство из нас очень подружились. У нас образовалась своя компания единомышленников, с которыми мы продолжаем общение и после съемок.

Так я и познакомились с Диллом. Потом предложила записать совместный трек. Мы очень рады, что у нас не только замечательная дружба, но и классный творческий дуэт!

- В этом проекте с вами снимались Николай Басков, Сергей Лазарев, Шура, Григорий Гладков, Анастасия Макаревич и многие другие звезды. Как было с ними работать? 

Почти все передачи мы сидели вместе с Анастасией, Гладковым, Диллом, Любашей, Григорием Юрченко и Иракли. У нас было очень много весёлых обсуждении, шуток и совместных танцев в нашем ряду. Программа снималась на протяжении многих часов, и конечно, было очень много забавных моментов. Например, смешная ссора Баскова и Лазарева про нынешнюю стилистику музыки и куда она катится! Этот спор звёзд длился примерно полчаса, мы уже все начали думать, что, наверное, мы тут лишние, но позже все посмеялись и продолжали дружно петь.

Николай Басков вообще превосходный человек, очень дружелюбный, справедливый и корректный, а его шутки просто невероятно смешные.

Лиене Грейфане

ФОТО: скриншот видео

- Вы невероятно выделялись среди остальных экспертов своими костюмами. Откуда такая фантазия? Вам кто-то помогал? Откуда такие наряды? Это было условие продюсеров или вы сами такое придумали?

- Я знала, что экспертов будет много, я за пару месяцев до съёмок начала продумывать свои образы.

Год назад на Mercedes-Benz Fashion Week Russia я увидела невероятный шоу дизайнера Юлии Косяк. Ее костюмы мне очень сильно впечатлили.

Я связалась с ней и договорились о встрече. Потом, я рассказала ей свою идею и она мне предложила костюмы, которые были свободны. Далее, я каждый костюм дорабатывала прической и макияжем.

Лиене Грейфане

ФОТО: скриншот видео

- В финале были достойные участники. Были ли те, за кого вы особо болели и переживали?

- Да, конечно у меня были свои фавориты, один из них победил. Вообще через шоу прошло очень много талантливых людей. Я была бы сама не против выступить на программе в качестве конкурсанта.

- Скоро будет стартовать второй сезон шоу. Вы будете принимать участие?

- Мы, конечно, надеемся, что мы будем во втором сезоне. Но пока никто не может быть уверенным на 100%. Вроде говорят, что буду, но пока нет договора и конкретной даты тоже нет. Я еще об этом не думаю.

Сейчас я активно работаю над моим вторым фильмом. В главных ролях изумительные актеры - Елизавета Боярская и Олег Рязанцев. Действия картины разворачиваются в 19 веке.

Сейчас я все силы направила на эту работу. Кроме того, скоро выйдет еще одна песня совместно с певцом Максимом Завидия.

"Еду к Тебе" - новая композиция Лиене Грейфане и рэпера Дилла вышла в двух версиях. Песню написал известный украинский автор и продюсер Игорь Лузанов, которого поклонники знают по прозвищу Papa Garri.

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