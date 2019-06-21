Латвийская звезда о жизни и карьере в Москве: учеба во ВГИК, съемки с Басковым и песни на русском

Лиене Грейфане сейчас живет и учится в Москве. Девушка осваивает специальность режиссера в одном из самых престижных кинематографических вузов - Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

"Я с двадцати лет мечтала стать режиссером", - признается она.

Лиене Грейфане на конкурсе "Новая волна" ФОТО: LETA

"Мои первые начинания - это были разнообразные музыкальные клипы. Позже я режиссировала свои концерты и поступила в RSEBA (Высшая школа бизнеса, искусств и технологий RISEBA - прим.ред.), чтобы стать режиссёром кино.

В 2015 году я стала работать режиссером международного фестиваля Riga Symphony... В какой-то момент я поняла, что мне не хватает знания более высокого уровня и более глубокого проникновении в киноиндустрию", - поясняет Лиене.

Тогда она начала искать вузы, где может получить соответствующее образование. Здесь советом ей помог бывший рижаний, звезда сериала "Кухня" - актер Никита Тарасов.

"Он мне посоветовал ехать учится во ВГИК, так как это самая лучшая школа кино. Мне также помог бизнесмен Юлий Круминьш, который прочитал статью о том, что я хочу стать режиссёрам кино, позвонил и договорился с бывшем преподавателем вуза - Борисом Криштулом. Борис Иосифович по просьбе Круминьша подготовил меня к вступительным экзаменам. Вот так, три года назад, я и оказалась в Москве!

Я полюбила этот город очень сильно. Есть даже мысль остаться тут жить", - откровенно сказала Лиене.

Лиене Грейфане ФОТО: publicitātes

- Как так получилось, что вы оказались среди экспертов проекта "Ну-ка, все вместе"?

- Это получилось как-то внезапно. Мне предложили пройти кастинг на участие в шоу. После чего, продюсеры посмотрели на мои награды, опыт и заслуги и решили меня взять на роль эксперта. Признаюсь, я очень счастлива, что у меня была такая уникальная возможность стать одной из "сотни".

Большинство из нас очень подружились. У нас образовалась своя компания единомышленников, с которыми мы продолжаем общение и после съемок.

Так я и познакомились с Диллом. Потом предложила записать совместный трек. Мы очень рады, что у нас не только замечательная дружба, но и классный творческий дуэт!

- В этом проекте с вами снимались Николай Басков, Сергей Лазарев, Шура, Григорий Гладков, Анастасия Макаревич и многие другие звезды. Как было с ними работать?