Цвет волос по знаку Зодиака, который принесет вам удачу

Овен

Овнам подойдут любые оттенки красного или каштанового. Огненно-рыжие женщины-Овны, всегда будут иметь сумасшедший успех у мужчин. Если же вы выберете темно-каштановый оттенок – то вам гарантировано продвижению в карьере и увеличение удачи в финансах. Главное — чтобы цвет был сочным, насыщенным и ярким. Овнам рекомендуется избегать светлых оттенков, к примеру, русого, а также любых холодных тонов – это может вызвать противоречие и дискомфорт.

Телец

Вспыльчивые Тельцы смогут подчеркнуть свои положительные качества при помощи медовых оттенков волос. Это поможет им сохранить душевную гармонию, усилит волю и целеустремленность, а также увеличит шансы встретить настоящую любовь. Подойдут также естественные тона и теплые оттенки, такие, как светлый-орех.

Категорически не рекомендуется перекрашивать волосы в жгучие темные оттенки, это может доставить проблемы в любви и разбудит вспыльчивость в характере.

Близнецы

Близнецы - универсальны! Им подходят любые оттенки оттенки. Если Близнецы выбирают яркий цвет - то это лишь подчеркнет их индивидуальность. Следует учитывать, что холодные оттенки могут нейтрализовать спонтанность и излишнюю эмоциональность, увеличить концентрацию и добавить ясности мыслям. Теплые тона способны усилить эмоциональность. Близнецы могут спокойно выбирать пепельный блонд или иссиня-черный цвет, это никак не отразится на их индивидуальности.

Рак

Этому знаку подойдут каштановые и карамельные тона. Они подчеркнут и усилят индивидуальность, помогут подняться по карьерной лестнице и обрести семейное счастье. Тем, кому необходима уверенность в себе могут выбрать оттенки золотистого каштана, а медовый цвет поможет усилить интуицию. Категорически не рекомендуется перекрашиваться в неестественные цвета, но если же вы решились, то это должны быть только теплые тона.

Лев

Львицы любят находиться в центре всеобщего внимания. Золотистые тона темных цветов - это определенно их лучший выбор. Также подойдет медовый или каштановый с рыжеватым оттенком. такой цвет волос привлечет внимание мужчин, будет способствовать росту и успеху в жизни, также положительно повлияет на финансовое состояние. Огненно-рыжий тон, наоборот, может усугубить вспыльчивость, а Лев - это уже огненный знак!

Дева

Женщины-Девы – чувствительные, утонченные и изящные натуры. Им идеально подходят холодные тона, такие, как платиновый или пепельный. Это подчеркнут их природную женственность, поднимет самооценку и придаст больше уверенности. Темные тона Девам тоже подходят - кофейный, ореховый или каштаново-шоколадный. Это придаст уверенности и настойчивости. Не рекомендуются яркие цвета.

Весы

Весам всегда стоит сохранять свою естественность и женственность. Лучше всего выбирать максимально близкий к своему цвет волос. Это сделает Весы успешнее и счастливее. Кардинальные перемены не для Весов! Главное, чтобы после окрашивания волосы стали еще более глубокого и заметного оттенка. Весам идеально подходит мелирование. Такой вид покраски не вступает в противоречие в с индивидуальностью, но при этом освежает образ.

Скорпион

Скорпионам идеально подходят яркие и насыщенные тона, но лучше, если они будут теплых оттенков. Это может быть: темно-каштановый, золотисто-русый, медовый, красный или светло-рыжий. Такие оттенки помогут выделить черты характера, которые свойственны Скорпионам. Это принесет успех в личной жизни и карьере, усилит обаяние, подчеркнет женственность и загадочность, а также поможет добиться поставленной цели.

Стрелец

Огненные цвета помогут Стрельцам подчеркнут свою неординарность. Это может быть: красный, рыжий, медовый или каштановый с рыжим оттенком. Представительницы этого знака подходят даже неестественно яркие тона – фиолетовый, розовый или сиреневый. Скорпионам смело можно экспериментировать со своим имиджем!

Козерог

Светлые тона принесут Козерогам удачу. Можно пробовать холодные и теплые тона – пепельный или платиновый блонд, золотисто-русый или светло-карамельный. Если вам нужен успех в карьере и финансах, то выбирайте холодные оттенки. Это также поможет на любовном фронте. Не рекомендуется выбирать насыщенные темные цвета. Такие оттенки могут сделать Козерогов жестче.

Водолей

Для Водолеев идеально подходят каштановый, шоколадный, сливовый или ореховый тона. Это подчеркнет молодость и красоту. Водолеи, которые выбирают такие оттенки смогут избежать конфликтов, а также легко преодолевать жизненные вопросы. Астрологи также уверены, что такие цвета увеличат шансы на притяжение того единственного и неповторимого.

Рыбы