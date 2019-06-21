В Риге вор женского нижнего белья тяжело ранил продавщицу

Охранное предприятие получило сигнал тревоги около 16:00. Когда на место происшествия прибыл сотрудник, из магазина вышел мужчина с большими мешками для покупок.

Чтобы выяснить, что случилось и почему прозвучал сигнал тревоги, сотрудник охраны зашел в магазин, где обнаружил, что полы помещения залиты кровью, а продавец лежит на полу.

Охранник вышел на улицу и встретил патруль полиции. Через некоторое время вор был задержан.

Полицейские выяснили, что в магазине мужчина примерил женское белье, скорее всего, с продавцом произошел конфликт, после чего вор начал ее избивать.

Коллега пострадавшей в интервью программе Degpunktā сообщил, что в настоящее время женщина находится в больнице.

Для вора инцидент тоже не обошелся без травм: убегая от полиции, он упал и выбил зубы.

Полиция сообщила, что мужчина ранее уже был объявлен в розыск за преступление, которое произошло за пределами Риги.