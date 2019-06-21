В Риге вор женского нижнего белья тяжело ранил продавщицу

В один из магазинов нижнего белья на улице Таллинас в Риге явился мужчина, который пытался украсть женское белье. Когда продавец магазина заметила это, вор избил женщину, украл несколько вещей и убежал. Об этом сообщает программ Degpunktā.
Охранное предприятие получило сигнал тревоги около 16:00. Когда на место происшествия прибыл сотрудник, из магазина вышел мужчина с большими мешками для покупок.
Чтобы выяснить, что случилось и почему прозвучал сигнал тревоги, сотрудник охраны зашел в магазин, где обнаружил, что полы помещения залиты кровью, а продавец лежит на полу.
Охранник вышел на улицу и встретил патруль полиции. Через некоторое время вор был задержан.
Полицейские выяснили, что в магазине мужчина примерил женское белье, скорее всего, с продавцом произошел конфликт, после чего вор начал ее избивать.
Коллега пострадавшей в интервью программе Degpunktā сообщил, что в настоящее время женщина находится в больнице.
Для вора инцидент тоже не обошелся без травм: убегая от полиции, он упал и выбил зубы.
Полиция сообщила, что мужчина ранее уже был объявлен в розыск за преступление, которое произошло за пределами Риги.
В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.