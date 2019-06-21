Ушаков: В Рижской думе началась торговля должностями

Торговля должностям, по словам Ушакова, больше связана с его бывшими товарищами по партии, из-за которых коалиция "Согласия" и "Честь служить Риге" в Рижской думе лишилась большинства. Время покажет, чем был поступок его бывших коллег, которые объединились во "Фракцию независимых депутатов", - "проституцией, коррупцией или ошибкой", сказал бывший мэр.

На вопрос, видит ли "Согласие" возможности сотрудничества с оппозицией, Ушаков не дал конкретного ответа, призвав всех думцев "перевести дыхание" и вспомнить, что у самоуправления есть обязанности. Он надеется, что дела будут идти вперед несмотря на то, что у коалиции нет большинства.

Ушаков заверил, что "Согласие" в случае необходимости будет готово к досрочным выборам, при этом партия единственная действительно не боится такой возможности - другие партии в значительной степени только кокетничают по этому поводу, а на самом деле "дергаются и не очень хотят" досрочных выборов.

В то же время нужно понимать, что внеочередные выборы будут означать "чрезвычайный бардак", потому что сразу же за ними последуют еще одни выборы в 2021 году. "Поэтому с точки зрения рижан внеочередные выборы - не лучший вариант", - сказал Ушаков.

На вопрос, будет ли он стартовать, если пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу, Ушаков заявил, что в настоящее время не ответит на это вопрос. Эту возможность еще нужно обговорить с членами партии, но у них разные мнения.

По словам Ушакова, происходящее в "Согласии" - здоровое очищение, например, уход "четверки" для партии не является большой потерей.