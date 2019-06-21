Памяти Виктора Цоя! Семь фактов из биографии рок-легенды

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Чёрный альбом".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою. Ежегодно, в середине августа латвийские фанаты творчества Цоя организуют там памятные мероприятия, где песнями вспоминают рок-легенду.

Ко дню рождения Виктора Цоя завершены масштабные работы по благоустройству мемориала на месте гибели музыканта, на 35-м километре шоссе Слока-Талси. У памятника Виктору Цою произведены работы по расширению площадки у самого памятника, установлены скамейки, новый информационный стенд и столбы освещения. Площадка орнаментирована знаменитым солнечным затмением с альбома группы "Кино" - "Звезда по имени Солнце". Реконструкция началась в октябре 2018 года, а работы по подключению электричества завершены 20 мая. В целом территория стала не только более ухоженной и визуально привлекательной, но и более просторной и комфортной для посетителей памятного места. *Проект реализован общественной организацией Pareiza lieta, зарегистрированной в 2011 году с целью развития проектов, связанных с Виктором Цоем в Латвии. Общество состоит из членов инициативной группы по установке памятника Виктору Цою и авторов памятника. Сайт организации www.pareizalieta.lv и сайт проекта 35km.lv.

ФОТО: фото/ Диана Русова

Виктор Цой умело вырезал деревянные нэцке

Обычно, сделав фигурку, он дарил ее знакомому или другу. Работа с этим материалом очень привлекала лидера группы "Кино", какое-то время Цой даже работал резчиком по дереву. Он обучался в СГПТУ №61, но диплом не получил по причине плохой успеваемости. Сейчас вуз гордится тем, что у них среди учеников был Виктор Цой. Руководство училища создало целый памятный зал со студенческими работами Цоя.

Цой искренне восхищался Брюсом Ли

Он с интересом пересматривал фильмы с участием актера и мастера боевых искусств. Известно, например, что больше всего ему нравилась картина "Войти в дракона". Сам лидер "Кино" неплохо владел нунчаками.

В 1990 Виктор Цой стал актером года (по версии журнала "Советский экран")

Такую невероятную популярность ему принесла роль молчаливого борца с наркоторговцами в фильме "Игла". Впрочем, сам к своему актерскому опыту относился достаточно иронично и не раз заявлял, что актером не является. Напомним, что перед этим была еще роль в "Ассе", также принесшая ему большую популярность. Как рассказывал режиссер "Ассы" Сергей Соловьев (на пресс-конференции в Риге, которая была посвящена премьере картины "Асса-2") он изначально не планировал снимать Цоя. Но его отвели в какой-то подвал, где толпа кричала "Перемен, перемен" и пел Виктор Цой. Соловьев понял, что ему необходимо вставить этот дух эпохи в свою картину.

Любимым цветом Виктора был черный

Он часто надевал одежду такого цвета. Многие фанаты считали, что это некий героический стиль, но и сам лидер "Кино" и его мать в интервью объясняли выбор просто: "Меньше пачкается".

Продюсером дебютного альбома "Кино" выступил Борис Гребенщиков.

"Когда я его услышал, чуть со скамейки не упал. Вместе с Рыбой (музыкантом Алексеем Рыбиным) они ехали с моего концерта в электричке. Я вижу, что ребята сидят и явно какое-то отношение к музыке имеют. Как-то разговорились, начали музыку играть. И одна песня была полная ерунда, она потерялась с тех пор, и большее ее никогда не пели. А вторая – «Мои друзья всегда идут по жизни маршем». Ну, тут можно было сразу упасть. Я и упал. Тут нечего разглядывать, это было гениально", - цитирует Бориса Гребенщикова издание vn.ru.

В нескольких городах страны есть улицы имени Виктора Цоя

В Арзамасе, Ноябрьске, Цемдолине. В Петроградском районе Петербурга есть сквер его имени. На Арбате в Москве есть стена дома № 37 по Арбату, которую называют - "Стена Цоя".

Свою первую песню Цой написал в 18 лет