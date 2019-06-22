Дон Жуан в эпоху #metoo

Дон Жуан, покоряющий женщин одну за другой с хладнокровием хищника, преследующего добычу, давно стал любимым героем театральных подмостков: только за последние лет 12 оперу Вольфганга Амадея Моцарта на либретто Да Понте ставили такие прославленные режиссеры как Михаэль Ханеке и Кшиштоф Варликовски. А рижанам запомнилась искрометная постановка Андрея Жагарса, в которой действие разворачивалось на круизном лайнере, а пассии Дон Жуана демонстрировали свои прелести в нижнем белье.

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Парижская постановка получилась не менее жовиальной, хотя и более сдержанной: обнажаться там никто не пытается, если и есть стриптиз, то только душевный.

Вкратце напомним сюжет оперы. Ухлестывая за донной Анной, дон Жуан является в ее дом, где убивает ее отца - Командора. Донна Анна со своим женихом Оттавио клянется отомстить убийце. Вскоре дон Жуан встречает донну Эльвиру, которую когда-то соблазнил, а потом бросил. Дама осыпает его упреками, дон Жуан сбегает от нее, оставляя ее на попечение слуги Лепорелло, который зачитывает Эльвире длинный список любовных побед дона Жуана. Тем временем дон Жуан пытается соблазнить молоденькую Церлину – невесту простака Мазетто, замеченную на сельской свадьбе. Но донна Эльвира предупреждает ее об опасности... После ряда перепетий дона Жуана наконец настигает кара в виде статуи Командора, явившейся к нему на ужин и требующей покаяния. Дон Жуан отказывается раскаяться и попадает в ад, в то время как героини оперы извлекают из этой истории свои моралите.

ФОТО: Пресс-фото

В "Доне Жуане" Иво ван Хове время действия можно определить лишь условно: примерно середина прошлого века, мужчины одеты в современные деловые костюмы, в неброских нарядах дам чувствуется легкий налет ретро.

Место действия напоминает декорации фильмов нуар: в асфальтовых джунглях всегда царит ночь, пар стелится над мостовой, в мрачных бетонных домах со множеством лестниц и переходов светятся окна, но там никто не живет. И лишь к концу спектакля эти дома заселяют люди: на окнах появляются занавески, на подоконниках – цветы.

ФОТО: Пресс-фото

Середина прошлого века – любимый период прославленного бельгийского режиссера Иво ван Хове: его спектакли по фильмам Бергмана, по мотивам "Теоремы" Пазолини, "Гибели богов" и "Одержимости" Лукино Висконти и картины "Все о Еве" Джозефа Манкевича стали театральными сенсациями.

В его постановках играли такие звезды как Джуд Лоу, Джиллиан Андерсон, Лили Джеймс, Майкл Стронг, Брайан Крэнстон.

И именно Иво ван Хове Дэвид Боуи доверил постановку своего предсмертного мюзикла "Лазарь".

История легендарного соблазнителя разыгрывается в спектакле ван Хове как история властных игр, а сцена становится местом, где эмоции порой достигают шекспировского накала.