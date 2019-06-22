На юбилее Сукачева в "Дзинтари" появится фан-зона

8 июля в Юрмале даст большой концерт "59:59" Гарик Сукачев. Легендарный русский рокер захотел, чтобы народ на его выступлении не только чинно сидел на своих местах, но и отплясывал в фан-зоне рядом со сценой. И такая возможность была найдена! Билеты в фан-зону только что поступили в продажу.
"59:59" – не только отличный баскетбольный счёт, это еще и констатация факта: родившемуся в 1959 году Гарику Сукачёву исполнилось 59 лет.
Надвигающийся юбилей любимец публики отмечает с размахом и в отличной компании: вместе с ним в гастрольное турне отправились давние друзья-соратники -- вокалист, гитарист и основатель групп "СерьГа" и "Бригадиры" Сергей Галанин и один из лучших блюзменов России Сергей Воронов.
А еще Гарик стал героем биографической книги "Путь Горыныча"и уникальной антологии "Дело 8816/АШ-5", посвященной группе "Бригада С" (аудио- и видеозаписи плюс большой архив фотографий). Выпустил ограниченный тираж любимых фирменных кепок-восьмиклинок. Практически подготовил к релизу свежий альбом. Объездил с концертами Россию и Германию. И это не может не радовать, потому что Сукачев давно уже больше чем рокер и выступает не слишком часто. Зато в московском театре "Современник" у него идет "Анархия", где играют Певцов и Ефремов, а сам Гарик – только режиссер и даже музыку для спектакля писать не стал; при содействии Русского географического общества он недавно снял большое документальное кино "То, что во мне" -- предварительно исколесив на мотоцикле весь Алтай; а еще в его фильмографии пять игровых картин и более двадцати актерских работ. Что, в общем-то, не мудрено, ведь по образованию Сукачев – режиссер. Как раз во время учебы в Липецком областном училище культуры он вместе с Сергеем Галаниным и создал группу "Бригады С", песни которой до сих пор на слуху…
Почти народные "За окошком месяц май", "Моя бабушка курит трубку", "Я милого узнаю по походке", "Напои меня водой", "Дорожная"… Еще десятки песен – хулиганских и лиричных, грустных и заставляющих смеяться, давно знакомых и совсем новых...
Каждая из них – целая история, и принадлежит она не только Гарику, но и каждому из слушателей.
Почувствуйте ее, вспомните и проживите снова. И лучше – не дома, в наушниках, а на концерте, подпевая и танцуя в бушующей фан-зоне или сидя в кресле. Пусть к мелодиям и стихам добавятся эффектная сценография, фантастический свет, непередаваемая мощь живого звука и сумасшедшая энергетика харизматичнейшего из русских музыкантов!
*Билеты можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv.