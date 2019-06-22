На юбилее Сукачева в "Дзинтари" появится фан-зона

А еще Гарик стал героем биографической книги "Путь Горыныча"и уникальной антологии "Дело 8816/АШ-5", посвященной группе "Бригада С" (аудио- и видеозаписи плюс большой архив фотографий). Выпустил ограниченный тираж любимых фирменных кепок-восьмиклинок. Практически подготовил к релизу свежий альбом. Объездил с концертами Россию и Германию. И это не может не радовать, потому что Сукачев давно уже больше чем рокер и выступает не слишком часто. Зато в московском театре "Современник" у него идет "Анархия", где играют Певцов и Ефремов, а сам Гарик – только режиссер и даже музыку для спектакля писать не стал; при содействии Русского географического общества он недавно снял большое документальное кино "То, что во мне" -- предварительно исколесив на мотоцикле весь Алтай; а еще в его фильмографии пять игровых картин и более двадцати актерских работ. Что, в общем-то, не мудрено, ведь по образованию Сукачев – режиссер. Как раз во время учебы в Липецком областном училище культуры он вместе с Сергеем Галаниным и создал группу "Бригады С", песни которой до сих пор на слуху…