LTAB ответило на критику отрасли ОСТА. Максимальный "потолок" цен не поддерживает

"В течение двух лет СК проводил исследование рынка ОСТА, мы сотрудничали, предоставляя всю информацию и разъясняя специфику рынка. Мы с величайшей ответственностью относимся к рекомендациям СК, но в то же время хотели бы указать, что

любое действие по улучшению рынка ОСТА должно производиться согласно правовым нормам ЕС и мысля современно", - заявил председатель правления LTAB Янис Абашин.

LTAB по пунктам отразил основные претензии СК:

Об информационной системе ОСТА. Система разработана согласно нормативному регулированию и обмен информацией происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров.

Нет никакого основания считать, что данные в информационной системе ОСТА обрабатываются в несоответствующем объеме или несообразно целям.

Однако, если KP видит необходимость уменьшить объем обрабатываемых данных, то, после тщательной оценки и произведя соответствующие поправки в нормативных актах, LTAB внесет изменения в систему.

О калькуляторе ОСТА. Ни LTAB, ни Латвийская Ассоциация Страховщиков (LAA) не содержит и не обслуживает калькуляторы цен на ОСТА. Однако LTAB уважает мнение СК о том, что введение дополнительных требований в калькуляторы ОСТА об идентификации личности, запрашивающей информацию, возможно, позволили бы уменьшить риск получения и анализа участниками рынка больших объемов данных, используемых для мониторинга конкуренции.

Кроме того, необходимо отметить, что у LTAB уже были дискуссии с Государственной Инспекцией данных (DVI) о вопросах идентификации пользователей, и DVI повторно указала, что идентификация личности, запросившей данные, может не соответствовать Регуле об общей защите данных, если она требует чрезмерной обработки персональных данных для обоснованной и законной цели.

Однако, если СК видит необходимость уменьшить объем обрабатываемых данных, то, после тщательной оценки и произведя соответствующие поправки в нормативных актах, LTAB внесет изменения в систему.

О доступности информации, прозрачности и сигнализации изменений цен. Основываясь на рекомендациях СК, LTAB уже уменьшил объем статистической информации, опубликованной на домашней странице, и в случае необходимости продолжит вносить изменения с учетом рекомендаций надзорной институции о частоте публикаций такой информации.

В то же время хотим указать, что уменьшение прозрачности рынка ОСТА может привести к негативным последствиям, т.е. у потребителей возникнет обоснованное мнение, что ценообразование на рынке ОСТА является непрозрачным.

Кроме того, следует отметить, что на рынке страхования, основанном на рисках и, соответственно, высоком уровне доверия между страховщиком и клиентом, уменьшение прозрачности на рынке может привести к репутационным рискам и рискам платежеспособности.

О едином правлении LTAB и LAA. И первая, и вторая институция представляет интересы всей отрасли и ее участников, в том числе и потребителей, и страховщиков. Поэтому не понятен аргумент СК о конфликте интересов.

Кроме того, в последние годы в небольших странах ЕС наблюдается обратная тенденция – организации, представляющие сферу страхования, объединяются.

Следует отметить, что 3 года назад, когда было принято решение об объединении обеих институций под одной крышей, а также объединением правления, это было сделано, чтобы уменьшить административные издержки.

Именно технические издержки (в том числе содержание LTAB и LAA) – это та позиция, в которой страховщики видят возможности сократить расходы, поэтому предложенная сейчас идея разделения обеих организаций противоречит желанию оптимизировать расходы, связанных с деятельностью страховщиков.

Об определении максимальной цены / премии. В 90-е годы на рынке ОСТА цены регулировались государством. Такое регулирование было отменено, поскольку Латвия вступила в ЕС и одно из условий было обеспечение свободной конкуренции.

Предлагаемое СК определение максимальной цены было бы нарушением правовых норм ЕС и судебной практики, запрещающей любые системы, предусматривающие подтверждение ставок и противоречащие принципу свободного определения ставок, определенному в регулировании Solvency II – Директива 2009/138/EK.