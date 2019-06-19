Рост цен на ОСТА: Совет по конкуренции предложил установить "потолок"

Объемное регулирование и обнародование финансовых показателей деятельности страховых компаний к тому, что рынок ОСТА стал чрезмерно прозрачным, считает Совет по конкуренции (СК).
По мнению СК, это позволяет страховым компаниям легко следить за деятельностью конкурентов, подстраиваться под них и делать экономически необоснованные отступления от индивидуальной ценовой политики, в среду, 19 июня, рассказала руководитель СК Скайдрите Абрама.
Принимая во внимание, что OCTA - это обязательное условие для участия в дорожном движении, СК призвал к коррекциям в системе.
В частности, СК исследовал скачок цен в 2017 году и пришел к выводу, что запрещенного сговора между участниками рынка не было. В то же время амплитуда роста премии для каждого страхового общества была различной и не у всех этот рост обосновывался экономической ситуацией и индивидуальными финансовыми показателями.
По мнению СК, общественно доступная коммерческая информация дает преимущества не потребителям, а непосредственно страховым обществам.
СК призвал ответственное за рынок ОСТА Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (далее LTAB) оценить, какую информацию стоит делать доступной для страховых обществ в будущем и какую информацию публиковать в целом. Например, частоту финансовых показателей страховых обществ СК предлагает публиковать не раз в четверть, а раз в год.
Также, по мнению СК, рынок ОСТА не работает в условиях свободной конкуренции, поэтому специфика этого рынка могла бы быть разрешена определением максимальной цены.
СК призвал Минфин оценить введение "потолков" стоимости ОСТА с целью избежать чрезмерного роста цен в будущем. По мнению СК, максимальный "потолок" мог бы действовать три года.
Минфин со своей стороны поблагодарил СК за проделанную работу, но уже подчеркнул, что потолок ОСТА не поддерживает, так как это противоречит директивам ЕС, которые подразумевают, что замораживание цены - это вмешательство в ценовую политику, которое запрещена. В ограничении максимальной стоимости ОСТА Минфин видит и другие риски.
LTAB пока никак не комментирует критику СК.
Видео: Пресс-конференция Совета по конкуренции