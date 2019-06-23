Вс, 23.06.2019
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Анжелика Агурбаш: "Я развелась, чтобы не быть рабыней"

Анжелика Агурбаш

ФОТО: скриншот видео

Белорусская артистка Анжелика Агурбаш стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенной беседе певица рассказала о своих неудачах на личном фронте, а головокружительном романе с Николаем Агурбашем, который в итоге закончился трагедией. 

Певица рассказала о том, как начинался ее роман с "колбасным королем" Николаем Агурбашем, после чего она вышла за него замуж. Это был второй брак певицы, но он стал настоящей трагедией. Ревнивый муж постоянно опекал ее, следил за ней и в итоге дело дошло до домашнего насилия. Звезда не выдержала и подала на развод. 

Никто не мог знать, что в моменты, когда Анжелика находилась на вершинах хит-парадов, песня "Я буду жить для тебя" звучала везде, а звезда давала огромные концерты - она переживала сильнейший кошмар в личной жизни.

Певица опровергает утверждения в СМИ, что именно Николай Агурбаш сделал ее звездой, ведь ее творческий путь начался еще в 80-х. Анжелика успела победить на конкурсе красоты, сниматься в кино и петь в белорусском ансамбле. Тогда уже она самостоятельно воспитывала дочь. Ее первый брак продлился всего два года. 

"Я уходила от мужа с какой-то колоссальной уверенностью в том, что все смогу. Так получилось, что всех троих детей я поднимала самостоятельно, но не жалею об этом", - вспоминала она. .

Далее следовали недолгие отношения с культуристом Валерием Бизюком, от которого Анжелика родила сына.

На одном из мероприятий Анжелика встретила Николая Агурбаша. Он влюбился в нее сразу. Прямо с места знакомства они поехали отдыхать. Певица сначала даже не знала, что он женат и у него есть дети. 

"Поначалу я не знала, что у Николая жена и четверо детей. Потом он начал рассказывать, как несчастлив в браке, что с женой живет только ради детей.

Он хотел купить мне квартиру в Москве и выделить деньги на содержание. Но это была совсем не моя роль, поэтому я отказалась. После этого Николай предложил мне стать его женой",  - рассказала Анжелика.

Николай и Анжелика поженились в 2001 году. Роман был похож на волшебную сказку. Пресса не уставала смаковать их отношения. Сам Николай стал всячески помогать Анжелике достигать музыкальных вершин - спонсировал ее песни и клипы. 

Анжелика Агурбаш

ФОТО: скриншот видео

Далее Анжелика отправилась на "Евровидение", но не смогла пробиться в финал. Она вспоминает, что тогда уже их семейные отношения дали большую трещину. 

"Последние три года были самыми ужасными. Я перестала узнавать своего мужа, который помешался на шоу-бизнесе.

Он на полном серьезе говорил мне: "Ты — никто, а я твой земной Бог. Я тебя сделал".

Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров.

Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру", - вспоминает певица.

Решающим стал случай с концертом в Кремле в 2011 году. Анжелике было очень важно подготовить все. Она несколько месяцев репетировала, не спала нормально неделями. За неделю до шоу Николай просто пропал и не отвечал на звонки. Анжелика взяла на себя все организационные решения. У нее практически не осталось сил, но она выступила достойно. Но мужу это не понравилось. 

"За кулисами он подошел ко мне и начал спрашивать, как мне это удалось, ведь я должна была упасть и сломаться после первой песни.

Я просто грубо послала его. На ушко, но очень громко шепнула ему все, что думала", - призналась певица. 

Николай был не только тираном и деспотом, который задавливал звезду морально, в их браке было и семейное насилие. Хотя Анжелика отметила, что не хочет об этом говорить, она упомянула, что было и рукоприкладство.

"Он поднимал на меня руку - это всем известный факт. Я ушла от Агурбаша после того как однажды ночью он меня чуть не убил. С утра я умоляла его отпустить нас с сыном хотя бы в школу.

До сих пор помню, с какой радостью уезжала из нашего дома. Ушла без вещей, денег", - говорит Анжелика.

Далее следовала волно клеветы в СМИ, попытки унизить певицу. Она все старалась игнорировать, но страда ее репутация.

Сейчас она сильная и независимая женщина. Анжелика Агурбаш продолжает писать песни и вдохновляется своими детьми - для нее они главное в жизни. 

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