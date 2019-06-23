Ходченкова напугала поклонников болезненным видом

Российская актриса Светлана Ходченкова находится на отдыхе в Барселоне. Звезда регулярно делится в Instagram с подписчиками фрагментами своего отдыха. Но поклонникам показалось, что на одной из фотографий актриса стала выглядеть слишком худой.
Актриса разместила коллаж из семи черно-белых фотографий. На снимках Светлана Ходченкова позирует возле стены солнечных очках и белой рубашке.
"Из Барселоны с любовью", – подписала она фото.
Поклонники написали под фото, что звезда стала выглядеть болезненно худой. Некоторые даже задали вопросы о здоровье. Но были и такие, кто отметил, что Светлана все также прекрасна. "С какой стороны не посмотри, она прекрасна!", "Самая красивая и сексуальная", "Как прекрасная ваша естественная красота", - писали комментаторы.