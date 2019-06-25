Актриса Екатерина Климова впервые прокомментировала развод

17 июня стало известно, что актриса решила развести с молодым мужем и подала заявление на развод в Хамовнический суд столицы.

Об этом написали все российские СМИ, а журналисты пытались получить комментарий звезды.

В изданиях появились предположения, о том, что Гела якобы завязал роман с коллегой и это стало причиной расставания.

Но сама Климова не захотела рассказывать о личной жизни. Актриса посоветовала репортерам больше интересоваться ее творчеством.

"А я тут причем?", - ответила она журналистам.

Актер Гоша Куценко отметил, что актеры - это излишне эмоциональный, а порой и вспыльчивый и нервный.

"Она не склонна делиться эмоциями, просто сказала: "Да". Думаю, они еще сойдутся. Иногда не замечаем, как жизнь превращается в сцену", - пояснил он.

Еще недавно Гела Месхи в беседе с журналистами делился семейными планами на лето.

Главное — оставаться добрым и любящим человеком. А остальное все будет, и деньги будут,

— признался Месхи.