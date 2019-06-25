Актриса Екатерина Климова впервые прокомментировала развод

Российская актриса Екатерина Климова тяжело переживает развод с супругом Гелой Месхи. Звезда старается избежать встречи с прессой. Об этом пишет издание StarHit.ru.
17 июня стало известно, что актриса решила развести с молодым мужем и подала заявление на развод в Хамовнический суд столицы.
Об этом написали все российские СМИ, а журналисты пытались получить комментарий звезды.
В изданиях появились предположения, о том, что Гела якобы завязал роман с коллегой и это стало причиной расставания.
Но сама Климова не захотела рассказывать о личной жизни. Актриса посоветовала репортерам больше интересоваться ее творчеством.
"А я тут причем?", - ответила она журналистам.
Актер Гоша Куценко отметил, что актеры - это излишне эмоциональный, а порой и вспыльчивый и нервный.
"Она не склонна делиться эмоциями, просто сказала: "Да". Думаю, они еще сойдутся. Иногда не замечаем, как жизнь превращается в сцену", - пояснил он.
Еще недавно Гела Месхи в беседе с журналистами делился семейными планами на лето.
Главное — оставаться добрым и любящим человеком. А остальное все будет, и деньги будут,
— признался Месхи.
Про взаимоотношения супругов сейчас сказать сложно. Им дали месяц на обдумывание решения, и многие поклонники надеются, что звезды смогут преодолеть семейный кризис. Журналисты телеканала НТВ посчитали, что Климова нашла себе другого мужчину.