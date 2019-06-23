Опрос: в Латвии пиво не пьют примерно 46% населения

В Латвии пиво не пьют 46,3% населения, свидетельствует опрос, проведенный Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в 2018 году.
Пиво не пьют 26,7% мужчин и 64,2% женщин.
Несколько раз в год пиво пьют 17,7% населения, два-три раза в месяц - 13,3%, раз в месяц - 10%, два-три раза в неделю - 11,5%, каждый день пьют пиво 2,4% населения. 43% опрошенных пьют пиво средней крепости, 1,2% - крепкое пиво, 2% - безалкогольное.
На прошлой неделе 65,1% жителей не выпили ни одной бутылки пива, 15,4% выпили одну-две, 10,1% - три-четыре, 9,4% выпили за неделю пять и более бутылок пива.
В целом алкоголь за последний год употребляли 79,2% жителей Латвии, 20,8% не употребляли.
30,5% населения заявили, что не употребляют крепкие напитки, 33,7% не пьют вино. В течение последнего года 15,9% жителей получили совет сократить употребление алкоголя из соображений здоровья. Такие советы давали медицинские работники и члены семей.
В опросе ЦПКЗ приняли участие 3500 человек в возрасте от 15 до 74 лет.