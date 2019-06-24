Новый мэр Стамбула - оппозиционер Имамоглу. Кто он и что это значит для Турции?

Новоизбранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. ФОТО: Reuters/ScanPix

Кто же такой Экрем Имамоглу?

Политик обошел кандидата от правящей политической силы Турции, Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, ближайшего соратника президента страны Реджепа Эрдогана.

Новому мэру Стамбула 49 лет. До выдвижения кандидатом в градоначальники в начале этого года Имамоглу был главой администрации стамбульского района Бейликдузу. Мало кто знал о политике.

В марте на выборах в городскую думу он победил с перевесом в 13 000 голосов, однако результаты были аннулированы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Турции. ЦИК нашла целый ряд нарушений.

Однако аналитики тут же заявили, что правящая партия просто не хочет отдавать Стамбул оппозиции.

Предвыборный лозунг Экрема Имамоглу: "Все будет хорошо". Эксперты же говорят о том, что хорошо будет будет не всем.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Что означает победа оппозиционера?

Как отмечают аналитики, для президента Турции Реджепа Эрдогана настали тяжелые времена, поскольку то, что кандидат от оппозиции победил в Стамбуле дважды указывает на то, что общество требует перемен и с этим придется считаться.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Стамбул - ключевой город для Эрдогана, пишет BBC. В городе проживают 17 млн человек и он является финансовым и экономическим центром страны. Президент Турции начал свою политическую карьеру в столице - он сам стал мэром Стамбула в 1994 году.

Новоизбранный мэр Стамбула заявил, что готов сотрудничать с президентом Турции во благо народа.

ФОТО: EPA/Scanpix

Как отмечает BBC, сам Эрдоган не раз говорил: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции". Если делать выводы из этих заявлений, мэром столицы стал возможный будущий президент Турции. Многие аналитики придерживаются именно этой позиции.

Любовь к футболу

Народно-республиканская партия всегда свысока относилась к футболу. Политическая сила боролась за влияние в столице Турции еще с 1970-х, но у нее ничего не получалось. В том числе и из-за своего снобизма, считают эксперты.

В свою очередь представляющий партию Имамоглу в университетские годы полупрофессионально играл за клуб Turk Ocagi Limasol на Кипре. Он является поклонником футбола и использовал свою страсть в предвыборной кампании - политик много присутствовал на матчах, что подняло его популярность.

Эрдоган в прошлом также был полупрофессиональным игроком. Он считает себя бомбардиром и на поле и в жизни. Имамоглу считает себя, скорее, голкипером.