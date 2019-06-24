На севере России в водопроводной воде обнаружен вирус гепатита А

В российском городе Оха, который находится на севере полуострова Сахалин, была взята водопроводная вода на пробу. Две пробы показали положительный результат на вирус гепатита А. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА "Новости".
С симптомами заболевания в больницу была доставлена семья из трех человек.
"Их состояние специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому взяты анализы, но наличие возбудителя болезни у них не подтвердилось", — рассказал журналистам мэр города Сергей Гусев.
Он указал, что вирус гепатита А был найден в пробах воды, взятых в одном многоквартирном доме и в бассейне "Дельфин".
Гусев подчеркнул, что до завтрашнего утра охинский водопровод будет промываться водой с повышенным содержанием хлора. Жители города предупреждены о необходимости приготовить запас чистой воды на сутки.
Сообщается, что город получил около 800 доз вакцины от вируса, которую на данный момент получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы полагаются сотрудникам городского коммунального хозяйства.
Вирусный гепатит имеет в пять форм — A, B, C, D и E. Заболевание передается через телесные жидкости, а также через пищу и питье, загрязненные фекалиями. Гепатит А поражает печень, он может протекать как в легкой, так и тяжелой форме.