Максакова назвала имя убийцы своего мужа и объяснила, почему раньше лгала

Изначально Мария Максакова называла убийцей своего бывшего мужа Владимира Тюрина, но в итоге она изменила показания в суде.

В программе она приняла участие по интернет-трансляции из Киева.

Звезда объяснила, что после выхода программы "Человек и закон" на Первом канале, она может свободно говорить. Она прекрасно понимает, что многими людьми, которые относятся к ней негативно движет зависть.

Ведущий спросил у Максаковой комментарий о том, кто же убил ее супруга.

"Прямых показаний о том, что это сделал Тюрин, я не давала. Я страдала и плакала каждую ночь... Как он мог сделать это? Вопрос "Как он мог сделать со мной это?" убивал меня два года", - плача сказала Мария.

Максакова ответила, что она поверила следствию. Она жалеет об этом. Но Мария не могла ничего сказать, так как была "связана" тайной следствия.

Оперная певица объясняет, что то, что ее не убили - это просто случай.

"То, что я не оказалась там - случайность. Накануне мы поздно легли. Меня водитель пожалел, и я не поехала. Тот, кто планировал это убийство, планировал, что и я буду там тоже. Эта мысль, которая меня преследует, моя большая личная трагедия", - заявила Мария.

Мария Максакова сказала, что именно Денис Панаитов заставил дать ее показания против бывшего мужа Владимира Тюрина. Но она подозревала его в совершении преступления и записывала разговоры. Певица утверждает, что Панаитов забрал у нее квартиру без денег. Сейчас она хочет добиться того, чтобы доказать в суде, что в убийстве ее мужа виноват Денис Панаитов.

"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ", - указала она.