Максакова назвала имя убийцы своего мужа и объяснила, почему раньше лгала

Оперная певица Мария Максакова озвучила свои версии убийства ее супруга Дениса Вороненкова. Она по-прежнему считает, что ей грозит опасность. В эфире программы "На самом деле" артистка назвала имя убийцы своего мужа.
Изначально Мария Максакова называла убийцей своего бывшего мужа Владимира Тюрина, но в итоге она изменила показания в суде.
В программе она приняла участие по интернет-трансляции из Киева.
Звезда объяснила, что после выхода программы "Человек и закон" на Первом канале, она может свободно говорить. Она прекрасно понимает, что многими людьми, которые относятся к ней негативно движет зависть.
Ведущий спросил у Максаковой комментарий о том, кто же убил ее супруга.
"Прямых показаний о том, что это сделал Тюрин, я не давала. Я страдала и плакала каждую ночь... Как он мог сделать это? Вопрос "Как он мог сделать со мной это?" убивал меня два года", - плача сказала Мария.
Максакова ответила, что она поверила следствию. Она жалеет об этом. Но Мария не могла ничего сказать, так как была "связана" тайной следствия.
Оперная певица объясняет, что то, что ее не убили - это просто случай.
"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ", - указала она.
Оперная певица подчеркнула, что пока не думает возвращаться в Россию, но она согласная с тем, что выборы в Украине сильно изменили ее положение и показания в суде.