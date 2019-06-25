Видео: Маркус Рива выступил в Санкт-Петербурге перед аудиторией в 80 тысяч человек

Латвийский певец Маркус Рива выступил на Дворцовой площади в рамках знаменитого праздника "Алые Паруса". Известно что концерт посетили около 88 тысяч человек. Вместе с исполнителем на сцене находился шоу-балет Аллы Духовой "Тодес".
Артист исполнил две композиции, в сопровождении красочной подтанцовки с акробатикой на гибких шестах.
Завершалось выступление песней "Свадхистхана", которую на Дворцовой встретили бурными овациями.
В этом году у легендарного праздника выпускников "Алые паруса" юбилей — его отмечают в 15-й раз. Концерт посетили 88000 человек. В целом, праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей в Санкт-Петербурге, а прямой эфир можно было посмотреть по ТВ и в интернете в любой точке мира.
"Это самый яркий момент в моей музыкальной карьере, в жизни. Я первый раз выступаю, когда так много людей. Это какая-то сказка. Большая честь принимать участие в таком мероприятии", - рассказал Рива.
В концерте на Дворцовой площади также приняли участие такие артисты, как: Полина Гагарина, Зара, #2Маши, Владимир Пресняков, Burito, Alekseev, Сергей Лазарев и другие. Также на площади выступил симфонический оркестр вместе с современным диджеем. Вечер вели Даша Александрова и Иван Ургант.
Галерея: Маркус Рива