Умерла мать актера Михаила Ефремова - актриса Алла Покровская

Алла Борисовна всегда мечтала стать актрисой. Занималась в театральном кружке при московском Доме учителя. Благодаря этому поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына, который окончила в 1959 году.

После служила в театре "Современник" 45 лет. С 2004 года перешла в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

Кроме того, Алла Покровская была также педагогом и преподавала актерское мастерство.

Была замужем за легендарным советским актером Олегом Ефремловым. В браке у пары родил сын, который продолжил актерскую династию - Михаил Ефремов.

Алле Борисовне был 81 год. Причина смерти пока не называется.