Вт, 25.06.2019
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Умерла мать актера Михаила Ефремова - актриса Алла Покровская

Алла Покровская

ФОТО: https://www.instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_

Умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Борисовна Покровская, супруга покойного Олега Николаевича Ефремова и мать Михаила Ефремова. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. 

Алла Борисовна всегда мечтала стать актрисой. Занималась в театральном кружке при московском Доме учителя. Благодаря этому поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына, который окончила в 1959 году.

После служила в театре "Современник" 45 лет. С 2004 года перешла в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

Кроме того, Алла Покровская была также педагогом и преподавала актерское мастерство. 

Была замужем за легендарным советским актером Олегом Ефремловым. В браке у пары родил сын, который продолжил актерскую династию - Михаил Ефремов. 

Алле Борисовне был 81 год. Причина смерти пока не называется.

На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Среди них такие картины, как "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Июльский дождь", "Дневной поезд", "Охота на лис", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие. 

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