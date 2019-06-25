Умерла мать актера Михаила Ефремова - актриса Алла Покровская

Умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Борисовна Покровская, супруга покойного Олега Николаевича Ефремова и мать Михаила Ефремова. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.
Алла Борисовна всегда мечтала стать актрисой. Занималась в театральном кружке при московском Доме учителя. Благодаря этому поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына, который окончила в 1959 году.
После служила в театре "Современник" 45 лет. С 2004 года перешла в труппу МХТ имени А. П. Чехова.
Кроме того, Алла Покровская была также педагогом и преподавала актерское мастерство.
Была замужем за легендарным советским актером Олегом Ефремловым. В браке у пары родил сын, который продолжил актерскую династию - Михаил Ефремов.
Алле Борисовне был 81 год. Причина смерти пока не называется.
На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Среди них такие картины, как "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Июльский дождь", "Дневной поезд", "Охота на лис", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие.