"Всем мил не будешь": Певица Женя Любич о клише, честном творчестве и пении на английском

"Русская француженка" Женя Любич получила свою мировую популярность благодаря участию в проекте Nouvelle Vague. С ним объездила полмира, выступая на фестивалях и концертах, в том числе, и в легендарном парижском зале "Олимпия".

Отвечая на вопрос про клише и отношение к песне Russian Girl, Женя отметила, что это песня "не без иронии и не без самоиронии".

"Поэтому она актуальна до сих пор. Она не является чем-то устаревшим. Знаю, что очень много людей за рубежом даже объявляют ее своим гимном", - пояснила она.

Артистка подчеркнула, что песня живет своей жизнью, а иностранцы ее даже переделывают на свой лад.

"Есть некие клише, которые заложены в культуре, в литературе и языке. Это как ассоциация какая-то. Она сохраняется и закрепляется потому, что что-то в этом есть", - сказала певица.

Женя Любич считает, что сложно завоевать публику без сочетания с иностранным языком.

"Цепляет то, что берет за душу... Тексты очень важны. Тебя может взять за душу мелодика или гармония. Но для меня важна текстовая составляющая... Мне важно, чтобы то, что я пою было понятно...", - объяснила она.

Она подчеркнула такой момент, что в России много таких артистов, которым "когда нечего сказать - они поют на английском". "Составляют какие-то слоги, чтобы они подошли под определенные ритмические линии", - говорит она.

"Я бы хотела, чтобы было понятно, о чем я пою, поэтому я делала полные переводы своих песен", - поясняет исполнительница.

Жена Любич отмечает, что не обижается, когда ее называют "русским роком".

"Дело в том, что каждый может определять стиль по-своему. Самой мне сложно объяснить, что я делаю", - сказала она интервьюеру.

Артистке нравится эклектика в ее творчестве.

"Кого-то напрягает, что нет одного выдержанного мотива. Одного жанра в рамках концерта, а кому-то нравится... Всем мил не будешь. Я делаю то, что делаю. Делаю это честно, а вы уже называйте как хотите", - подчеркнула Любич.