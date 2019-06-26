"Всем мил не будешь": Певица Женя Любич о клише, честном творчестве и пении на английском

23 мая в Камерном зале творческого квартала VEF состоялся концерт талантливой и самобытной певицы Жени Любич. YouTube-канал "Говорящие головы" разместил интервью с певицей, которое было снято накануне рижского концерта. Исполнительница рассказала, как воспринимают русских в мире, почему надо петь на английском и как она сама называет свой музыкальный жанр.
"Русская француженка" Женя Любич получила свою мировую популярность благодаря участию в проекте Nouvelle Vague. С ним объездила полмира, выступая на фестивалях и концертах, в том числе, и в легендарном парижском зале "Олимпия".
Отвечая на вопрос про клише и отношение к песне Russian Girl, Женя отметила, что это песня "не без иронии и не без самоиронии".
"Поэтому она актуальна до сих пор. Она не является чем-то устаревшим. Знаю, что очень много людей за рубежом даже объявляют ее своим гимном", - пояснила она.
Артистка подчеркнула, что песня живет своей жизнью, а иностранцы ее даже переделывают на свой лад.
"Есть некие клише, которые заложены в культуре, в литературе и языке. Это как ассоциация какая-то. Она сохраняется и закрепляется потому, что что-то в этом есть", - сказала певица.
Женя Любич считает, что сложно завоевать публику без сочетания с иностранным языком.
"Цепляет то, что берет за душу... Тексты очень важны. Тебя может взять за душу мелодика или гармония. Но для меня важна текстовая составляющая... Мне важно, чтобы то, что я пою было понятно...", - объяснила она.
Она подчеркнула такой момент, что в России много таких артистов, которым "когда нечего сказать - они поют на английском". "Составляют какие-то слоги, чтобы они подошли под определенные ритмические линии", - говорит она.
"Я бы хотела, чтобы было понятно, о чем я пою, поэтому я делала полные переводы своих песен", - поясняет исполнительница.
Жена Любич отмечает, что не обижается, когда ее называют "русским роком".
"Дело в том, что каждый может определять стиль по-своему. Самой мне сложно объяснить, что я делаю", - сказала она интервьюеру.
Артистке нравится эклектика в ее творчестве.
"Кого-то напрягает, что нет одного выдержанного мотива. Одного жанра в рамках концерта, а кому-то нравится... Всем мил не будешь. Я делаю то, что делаю. Делаю это честно, а вы уже называйте как хотите", - подчеркнула Любич.
Сама Женя Любич бы охарактеризовала жанр своей музыки как инди-поп или инди-рок. Ведь она независима, за ней не стоят какие-то продюсеры, а все, что она делает - делает по-честному.