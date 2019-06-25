Пожар на улице Калнциема: в полиции проверили, был ли это поджог

Многие помнят о пожаре в шестиэтажном столетнем доме-призраке на улице Калнциема 2В, признанном развалиной. Дом горел целых три дня, часть здания позже была демонтирована, что навело на мысли о поджоге. Однако, как 25 июня сообщил на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис, следователи не нашли признаков умышленного поджога.
Галерея: Горевшие развалины на улице Калнциема
Он рассказал, что следователи провели осмотр здания.
Взяв все необходимые образцы, не было констатировано фактов, обстоятельств или предметов, свидетельствовавших об умышленном поджоге, отметил Кюзис.
Возможно, дело может быть закрыто, на данный момент еще проходят консультации с надзирающим прокурором, добавил он.
Как уже сообщалось, уголовный процесс о пожаре в здании полиция начала в ноябре прошлого года. Он был начат по статье о преступном деянии в отношении имущества.
Галерея: Развалины на улице Калнциема 2А и 2Б
Отмечалось, что несколько лет назад здание признали деградирующей постройкой, которое может быть опасно для человека. Зданию 1914 года строения была применена повышенная ставка налога на недвижимость.
Пожар произошел в ночь с 24 на 25 ноября - в 3.38. Всего на площади в 4650 кв.м. горели все этажи здания и крыша.
В прошлом году было принято решение, что самоуправление приведет здание в порядок в принудительном порядке.
Галерея: Продолжается снос развалины на улице Калнциема