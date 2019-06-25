Адвокат Лембергса неожиданно заявил о прекращении деятельности
На финишной прямой судебное разбирательство по делу обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса неожиданно покинул один из его адвокатов Раймонд Крастиньш. Это может затянуть процесс, передает Panorāma.
Крастиньш в понедельник неожиданно заявил о прекращении адвокатской деятельности. У Лембергса по этому делу остаются еще два адвоката, но, как сообщил политик, они не смогут взяться за обязанности третьего, так как каждый из них отвечает за специфические аспекты дела.
По словам Лембергса, он будет искать нового адвоката. Наняв его, новому защитнику понадобится время, чтобы ознакомиться с материалами дела и прослушать хотя бы часть записей судебных заседаний, уверен политик.
Сторона обвинения заявляет, что Крастиньш уже и ранее затягивал судебное разбирательство, и теперь, в связи с его выходом из дела, судебный процесс может затянуться еще больше.
Из-за решения Крастиньша на этой неделе отложены два запланированных заседания по делу Лембергса. Далее в деле был запланирован перерыв до 19 августа, и за это время политику велено найти нового защитника.
Напомним, так называемое дело Лембергса перешло на заключительную стадию - прозвучала обвинительная речь обвинения и теперь свою позицию поясняет суду защита.
Прокуратура в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро).
Лембергса прокуратура обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге, участии в сделках, которые были мэру запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях. По делу обвиняются также сын Лембергса Анрийс и партнер Ансис Сормулис.
Все трое утверждают, что не понимают и не признают предъявленных им обвинений.
В деле объединены два уголовных процесса в 200 томах. Дело было передано в суд в 2008 году.