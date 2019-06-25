VNĪ рассказали о ходе перестройки Музея оккупации и строительстве "Дома будущего"

Под руководством государственного акционерного общества VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в ходе перестройки Музея оккупации и строительства "Дома будущего" завершено техническое обследование исторического здания музея на площади Стрелков в Риге, сообщили в компании.
В исторической части ведется демонтаж крыши и начат демонтаж медных пластин фасада, в свою очередь, в новой части работы даже опережают график, рассказала член правления VNĪ Кития Грушкевица.
Как уже сообщалось, в ходе перестройки Музея оккупации и строительства "Дома будущего" возникли сомнения в безопасности старых конструкций музея, построенного в советское время, поэтому было принято решение провести дополнительное техническое обследование.
"Мы строим здание Музея оккупации с уверенностью, что оно должно служить будущим поколениям еще сотни лет, поэтому приняли решение выполнить все необходимые работы, чтобы быть уверенными в безопасности конструкций здания.
Планируется, что на основании заключения о техническом обследовании в течение месяца в строительный проект будут внесены необходимые изменения. Согласно нынешней ситуации дополнительные работы будут осуществляться параллельно ходу строительства в рамках общего бюджета проекта.
Перестроенный Музей оккупации и "Дом будущего" VNĪ планирует сдать в эксплуатацию весной следующего года.
Безопасность и качество для нас на первом месте", – отмечает член правления VNĪ Кития Грушкевица.
В проекте перестройки Музея оккупации Латвии в "Дом будущего" сохранена идея латышского архитектора Гунарса Биркертса, заложенная в подаренных им в 2001 году эскизах перестройки Музея оккупации.
Новая концепция музея предусматривает дополнение здания, построенного в 1970 году, белой пристройкой и стеклянной стеной, а также придание музею современной функциональности.
В то же время, наряду с "Домом будущего", на площади Стрелков со стороны Даугавы этим летом планируется начать возведение мемориала памяти жертв советской оккупации – художественного объекта "Прикосновение к истории", посвященного памяти народных жертв.
В функциональном и архитектурном решениях памятного комплекса будут использованы повседневные звуки города, символизирующие связь между сегодняшним днем и самыми печальными моментами истории народа Латвии.