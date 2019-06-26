Секс-бомба в микро-бикини: "Русская Кардашян" убивает своими формами!

В жизни 24-летней Квитко ничего не меняется - она по-прежнему живет в Калифорнии, сотрудничает с различными брендами, рекламируя их одежду в Instagram, и наслаждается отдыхом на пляже. Именно там был сделан очередной провокационный снимок, которым уроженка Калининграда не так давно поделилась с подписчиками.