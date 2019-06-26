Секс-бомба в микро-бикини: "Русская Кардашян" убивает своими формами!
Давненько мы не заглядывали в Instagram Анастасии Квитко. И очень зря. Пышнотелая красотка, именуемая "русской Кардашян", продолжает публиковать там откровенные снимки, демонстрируя свои невероятные формы. Бедные мужчины!
В жизни 24-летней Квитко ничего не меняется - она по-прежнему живет в Калифорнии, сотрудничает с различными брендами, рекламируя их одежду в Instagram, и наслаждается отдыхом на пляже. Именно там был сделан очередной провокационный снимок, которым уроженка Калининграда не так давно поделилась с подписчиками.
На фото Анаставия запечатлена в ярко-желтом бикини из летней коллекции FashionNova.
Ее впечатляющие формы едва прикрывают маленькие кусочки ткани, а завязки, скрепляющие их, и вовсе теряются в складках на теле.
Оцените этот кадр, а заодно и несколько других - раз уж мы заглянули на страничку девушки, которая сводит мужчин с ума!