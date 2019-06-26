Ср, 26.06.2019
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Секс-бомба в микро-бикини: "Русская Кардашян" убивает своими формами!
Бедные мужчины!

ФОТО: скриншот instagram.com/anastasiya_kvitko

Давненько мы не заглядывали в Instagram Анастасии Квитко. И очень зря. Пышнотелая красотка, именуемая "русской Кардашян", продолжает публиковать там откровенные снимки, демонстрируя свои невероятные формы. Бедные мужчины!

В жизни 24-летней Квитко ничего не меняется - она по-прежнему живет в Калифорнии, сотрудничает с различными брендами, рекламируя их одежду в Instagram, и наслаждается отдыхом на пляже. Именно там был сделан очередной провокационный снимок, которым уроженка Калининграда не так давно поделилась с подписчиками.

На фото Анаставия запечатлена в ярко-желтом бикини из летней коллекции FashionNova.

Ее впечатляющие формы едва прикрывают маленькие кусочки ткани, а завязки, скрепляющие их, и вовсе теряются в складках на теле.

Оцените этот кадр, а заодно и несколько других - раз уж мы заглянули на страничку девушки, которая сводит мужчин с ума!

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Bikini @fashionnova @fashionnovamen 💛

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Bikini @fashionnova 🌸@fashionnovamen 💗

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💚

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Photo @olabakaree Stylist @eburnsprepjerks Location @picassomalibu

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Have a nice Friday ☀️ Swimsuit @fashionnova

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Bikini @fashionnova 💚

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