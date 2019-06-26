Вышел трейлер боевика "Искусство обмана": в ролях самая сексуальная модель мира
Уже в конце июля на большие экраны выходит захватывающий боевик "Искусство обмана" (Lying and Stealing), главные роли в котором сыграли модель Эмили Ратаковски и Тео Джеймс.
Тео Джеймс (Theo James) - английский актер, который получил популярность благодаря роли вампира Дэвида в картинах "Другой мир: Пробуждение" и "Другой ми: Войны крови", но наибольшую узнаваемость ему принесла роль Тобиаса Итона в экранизации романа "Дивергент". Тео сыграл во всех частях франшизы - "Дивергент" (2014), "Дивергент, глава 2: Инсургент" (2015) и "Дивергент, глава 3: За стеной" (2016).
Что касается супермодели Эмили Ратаковски (Emily O'Hara Ratajkowski), она дебютировала как актриса в 2005 году в картинке "Год и день". С 2009 по 2010 снималась в молодежном сериале iCarly. всего за плечами девушки около десяти киноработ и съемки в трех клипах. Среди них и совместный видео ролик с Димой Биланом для песни "Неделимые" (2016).
Он прекрасно разбирается в искусстве, вернее в том, как его похитить. Она - модель с великолепными актерскими способностями и острым умом. Они оба любят богатство и риск. Они идеально подходят друг другу, но может - это лишь игра? Эти двое задумали небывалую аферу? Есть здесь любовь или только лишь деньги?
Для всех любителей таких картин, как "Афера Томаса Крауна", "Как украсть миллион", "Иллюзия обмана", "Одиннадцать друзей Оушена" и "Отепетые мошенники".
Рейтинг на сервисе IMDb - 7.8/10.
Галерея: Эмили Ратаковски