Звезды, которые в прошлом танцевали стриптиз

Кармен Электра

Carmen Electra arrives for the 21st Annual Elton John AIDS Foundation's Oscar Viewing Party on February 24, 2013 in Hollywood, California. AFP PHOTO/Mehdi TAAMALLAH Кармен Электра ФОТО: SCANPIX

Если говорить про актрис-стриптизерш, то нельзя не вспомнить про сногсшибательную Кармен Электру. Эта звезда не просто успешная певица, актриса и танцовщица, за ее плечами огромная фильмография. Больше всего она запомнилась своим появлением в сериале "Спасатели Малибу", а также картинах "Брачные игры земных обитателей" и "Я хочу Кэнди" и многих других.

Кармен продолжает танцевать и не думает расставаться со стриптизом. Но свои шоу в клубах, она уже не делает, но выпускает программы с комплексом упражнений, включающим в себя основные движения стриптиза.

Сергей Глушко "Тарзан"

Невозможно не упомянуть красавца-мужа украинской певицы Наташи Королевой Сергея Глушко. Как не раз отмечала исполнительница, шоу "Тарзана" невероятно профессиональное и покоряет своей эстетикой.

Сергей Глушко и Наташа Королева ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Наталья Лагода

Не многие знают, но карьера трагически погибшей певицы Натальи Лагоды начиналась именно в стриптиз клубе. В конце 1994 года Наталья танцевала в московский стриптиз-клуб Dolls. Именно там она познакомилась со своим будущим гражданским мужем Александром Петровичем Кармановым, бизнесменом и владельцем московского ночного клуба "ГрЁзы". С его поддержки началась ее головокружительная сольная карьера - вершины в хит-парадах, обложки журналов, слава и успех. Но позже Карманов ушел к экс-солистке "Блестящих" Ольге Орловой. После его ухода карьера артистки заканчивается, она пытается покончить с собой, но остается инвалидом. В итоге умирает в 2015 году от запущенной формы пневмонии.

Брэд Питт

Брэд Питт ФОТО: AP/Scanpix

Да, да. Брэд Питт тоже начинал со стриптиза. Когдаон учился в колледже в Миссури, он был частью группы парней "Обнаженные танцоры". Они выступали на частных вечеринках.Актер также работал в компании, предоставлявшей услуги стриптиза. Он зарабатывал тем, что отвозил девушек на выступления и присматривал за их одеждой, пока те работали. Одна из стриптизерш рассказала про уроки актерского мастерства и Брэд решил посмотреть. Что вышло дальше, мы все знаем!

Крис Прэтт

Крис Прэтт ФОТО: Reuters/ScanPix

"Звездный лорд" и прежде очень любил раздеваться на публике. До карьеру успешного актера Крис Прэтт некоторое время был самым настоящим стриптизером. Он объяснял прессе: "Я люблю раздеваться, так почему бы не получить денег за это?". В основном он работал на девичниках и вечеринках. Он даже пытался пройти кастинг в профессиональные стриптизеры, но ему так и не перезвонили после собеседования.

Леди Гага

Леди Гага ФОТО: Reuters/ScanPix

В 18 лет Леди Гага работала в стриптиз-клубах. Уже там ее выступления были дерзкими и запоминающимися. Она одевалась в черную кожу Одетая с ног до головы в черную кожу, танцевала и раздевалась под музыку Black Sabbath и Guns N’ Roses. Она сама признавалась, что в тот период принимала наркотики. Сегодня она раздевается только в клипах.

Кортни Лав

Певица и актриса Кортни Лав ФОТО: AFP/LETA

Кортни Лав с наркотиками ее познакомил родной отец, за что и был лишен родительских прав. В девять лет у Кортни диагностировали аутизм, а позже подростком она и вовсе попала в колонию. Позже она стала диджеем и танцовщицей стриптиза. Потом она получила наследство, закончила институт искусств в Сан-Франциско, получила главную роль в картине "Прямо в ад" и брак с Куртом Кобейном. Сейчас Кортни излечилась от наркозависимости, борется за права ЛГБТ и практикует буддизм.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум ФОТО: AP/Reuters/ScanPix