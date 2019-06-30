Вс, 30.06.2019
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Звезды, которые в прошлом танцевали стриптиз

ФОТО: https://www.instagram.com/carmenelectra/prattprattpratt/

У знаменитостей путь к славе был разный. Кто-то начинал со школьных театральных подмостков, кто-то с модельного бизнеса и фильмов для взрослых, но были и те, кто начинали свою карьеру с танцев с раздеванием за деньги. Русский TVNET предлагает список звезд, которые прославились благодаря карьере стриптизера. 

Кармен Электра

Carmen Electra arrives for the 21st Annual Elton John AIDS Foundation's Oscar Viewing Party on February 24, 2013 in Hollywood, California. AFP PHOTO/Mehdi TAAMALLAH Кармен Электра

ФОТО: SCANPIX

Если говорить про актрис-стриптизерш, то нельзя не вспомнить про сногсшибательную Кармен Электру. Эта звезда не просто успешная певица, актриса и танцовщица, за ее плечами огромная фильмография. Больше всего она запомнилась своим появлением в сериале "Спасатели Малибу", а также картинах "Брачные игры земных обитателей" и "Я хочу Кэнди" и многих других.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кармен продолжает танцевать и не думает расставаться со стриптизом. Но свои шоу в клубах, она уже не делает, но выпускает программы с комплексом упражнений, включающим в себя основные движения стриптиза. 

Сергей Глушко "Тарзан"

Невозможно не упомянуть красавца-мужа украинской певицы Наташи Королевой Сергея Глушко. Как не раз отмечала исполнительница, шоу "Тарзана" невероятно профессиональное и покоряет своей эстетикой. 

Сергей Глушко и Наташа Королева

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Наталья Лагода

Не многие знают, но карьера трагически погибшей певицы Натальи Лагоды начиналась именно в стриптиз клубе. В конце 1994 года Наталья танцевала в московский стриптиз-клуб Dolls. Именно там она познакомилась со своим будущим гражданским мужем Александром Петровичем Кармановым, бизнесменом и владельцем московского ночного клуба "ГрЁзы". С его поддержки началась ее головокружительная сольная карьера - вершины в хит-парадах, обложки журналов, слава и успех. Но позже Карманов ушел к экс-солистке "Блестящих" Ольге Орловой. После его ухода карьера артистки заканчивается, она пытается покончить с собой, но остается инвалидом. В итоге умирает в 2015 году от запущенной формы пневмонии. 

Брэд Питт

Брэд Питт

ФОТО: AP/Scanpix

Да, да. Брэд Питт тоже начинал со стриптиза. Когдаон учился в колледже в Миссури, он был частью группы парней "Обнаженные танцоры". Они выступали на частных вечеринках.Актер также работал в компании, предоставлявшей услуги стриптиза. Он зарабатывал тем, что отвозил девушек на выступления и присматривал за их одеждой, пока те работали. Одна из стриптизерш рассказала про уроки актерского мастерства и Брэд решил посмотреть. Что вышло дальше, мы все знаем!

Крис Прэтт

Крис Прэтт

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Звездный лорд" и прежде очень любил раздеваться на публике. До карьеру успешного актера Крис Прэтт некоторое время был самым настоящим стриптизером. Он объяснял прессе: "Я люблю раздеваться, так почему бы не получить денег за это?". В основном он работал на девичниках и вечеринках. Он даже пытался пройти кастинг в профессиональные стриптизеры, но ему так и не перезвонили после собеседования. 

 Леди Гага

Леди Гага

ФОТО: Reuters/ScanPix

В 18 лет Леди Гага работала в стриптиз-клубах. Уже там ее выступления были дерзкими и запоминающимися. Она одевалась в черную кожу Одетая с ног до головы в черную кожу, танцевала и раздевалась под музыку Black Sabbath и Guns N’ Roses. Она сама признавалась, что в тот период принимала наркотики. Сегодня она раздевается только в клипах. 

Кортни Лав

Певица и актриса Кортни Лав

ФОТО: AFP/LETA

Кортни Лав с наркотиками ее познакомил родной отец, за что и был лишен родительских прав. В девять лет у Кортни диагностировали аутизм, а позже подростком она и вовсе попала в колонию. Позже она стала диджеем и танцовщицей стриптиза. Потом она получила наследство, закончила институт искусств в Сан-Франциско, получила главную роль в картине "Прямо в ад" и брак с Куртом Кобейном. Сейчас Кортни излечилась от наркозависимости, борется за права ЛГБТ и практикует буддизм.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Красавчика Ченнинга Татума карьера стриптизера привела в славе. Начинал он с клуба в Тампе, где он танцевал под псевдонимом Чен Кроуфорд. Потом дела пошли куда лучше: начались модные показы для Armani и Abercrombie & Fitch, затем последовали рекламные кампании Dolce & Gabbana, Emporio Armani и других известнейших брендов. Позже журнал Tear Sheet внес Ченнинга в список "50 самых красивых лиц". Параллельно  он стал сниматься в кино, теперь за плечами бывшего танцора роли в серьезных драматических фильмах и боевиках.

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