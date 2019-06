"Солнышко в руках": Чем сейчас занимается солистка группы "Демо" Саша Зверева?

В Америке длинный уикенд в честь Memorial Day (что-то наподобие нашего Дня Победы) Тихие семейные выходные. Держу голову пустой и расслабленной. Переосознаю всё услышанное за последнюю неделю. Вспоминаю бабушку, рассказываем друг другу истории о ней. Последняя неделя дропнула меня на низкие вибрации. Займет какое-то время выровнять баланс, поблагодарить неприятные события и токсичных людей от всей души искренне, не вымученно, перестать стараться быть хорошей для кого-то в чьём-то понимании, быть хорошей для себя, не гнобить себя, и заботиться о близких. Ближайшая задача на выхи. Звучит просто, но при выполнении есть затыки. Какие внутренние цели у ваших выходных? Что-то ощущаете вокруг себя в энергетическом плане? Какие-то движухи идут..?. Или это только у меня🤔

