"Солнышко в руках": Чем сейчас занимается солистка группы "Демо" Саша Зверева?

После череды неудачных браков Саша Зверева наконец-то встретила того самого.

"Если бы ты только знал, как я ненавидела этот день год назад... У меня была единственная мечта — встретить того "единственного". Кого-то, с кем я могу говорить обо всем.

Кого-то, кто примет меня, мое прошлое и настоящее, и будет видеть меня в своем будущем. Моя жизнь была полной и счастливой, когда я встретила тебя", - — писала Саша в середине февраля 2019.

Певица старается быть максимально открытой для поклонников и регулярно делилась подробностями своей личной жизни в Instagram. Но после того, как весной Дэн позвал ее замуж, она стала это делать реже. Саша пишет, что самыми сокровенными мыслями она делится с любимым, кроме того она очень счастлива.

Сейчас ее голова занята планами о предстоящей свадьбе.

"Сегодня в сторис накидала mood board будущей свадьбы. Я только вот платье не придумаю... Хочу 2-3 аутфита, но совсем не хочу стандартные корсеты, пачки, фатин.... Мне кажется, уже давно ясно, что я совсем не про это.... Или неясно?

И самое главное, я хочу эмоцию. Чистую, из самой глубины... Чтобы каждый, кто окажется там... Проснулся..! И встретил себя самого.

И это была бы самая запоминающаяся встреча! Ну хотя бы для меня и для Него...", - писала Саша в середине июня.

До всего этого счастья был развод со вторым мужем, музыкантом Дмитрием Алмазовым, а потом певица с головой ушла в работу. Она всерьез занялась семинарами по вопросам семьи и детей по всему миру.

Саша Зверева - бывшая певица и многодетная мать сама добилась успеха в бизнесе, сама "встала на ноги", но при этом всегда верила, что встретит свою любовь!