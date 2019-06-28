"Солнышко в руках": Чем сейчас занимается солистка группы "Демо" Саша Зверева?

Кумир молодежи 2000-х и бывшая солистка группы "Демо" Александра Зверева наконец-то обрела семейное счастье, гармонию и уют. Вот уже много лет артистка проживает в США, где вместе с женихом по имени Дэн растит четверых детей: дочь Василису, и сына Макара от первого брака с банкиром Ильёй, и сына Льва от второго брака.
После череды неудачных браков Саша Зверева наконец-то встретила того самого.
"Если бы ты только знал, как я ненавидела этот день год назад... У меня была единственная мечта — встретить того "единственного". Кого-то, с кем я могу говорить обо всем.
Кого-то, кто примет меня, мое прошлое и настоящее, и будет видеть меня в своем будущем. Моя жизнь была полной и счастливой, когда я встретила тебя", - — писала Саша в середине февраля 2019.
Певица старается быть максимально открытой для поклонников и регулярно делилась подробностями своей личной жизни в Instagram. Но после того, как весной Дэн позвал ее замуж, она стала это делать реже. Саша пишет, что самыми сокровенными мыслями она делится с любимым, кроме того она очень счастлива.
Сейчас ее голова занята планами о предстоящей свадьбе.
"Сегодня в сторис накидала mood board будущей свадьбы. Я только вот платье не придумаю... Хочу 2-3 аутфита, но совсем не хочу стандартные корсеты, пачки, фатин.... Мне кажется, уже давно ясно, что я совсем не про это.... Или неясно?
И самое главное, я хочу эмоцию. Чистую, из самой глубины... Чтобы каждый, кто окажется там... Проснулся..! И встретил себя самого.
И это была бы самая запоминающаяся встреча! Ну хотя бы для меня и для Него...", - писала Саша в середине июня.
До всего этого счастья был развод со вторым мужем, музыкантом Дмитрием Алмазовым, а потом певица с головой ушла в работу. Она всерьез занялась семинарами по вопросам семьи и детей по всему миру.
Саша Зверева - бывшая певица и многодетная мать сама добилась успеха в бизнесе, сама "встала на ноги", но при этом всегда верила, что встретит свою любовь!
Instagram певицы полон счастья, гармонии и солнечной энергии. Убедитесь в этом сами!
В Америке длинный уикенд в честь Memorial Day (что-то наподобие нашего Дня Победы) Тихие семейные выходные. Держу голову пустой и расслабленной. Переосознаю всё услышанное за последнюю неделю. Вспоминаю бабушку, рассказываем друг другу истории о ней. Последняя неделя дропнула меня на низкие вибрации. Займет какое-то время выровнять баланс, поблагодарить неприятные события и токсичных людей от всей души искренне, не вымученно, перестать стараться быть хорошей для кого-то в чьём-то понимании, быть хорошей для себя, не гнобить себя, и заботиться о близких. Ближайшая задача на выхи. Звучит просто, но при выполнении есть затыки. Какие внутренние цели у ваших выходных? Что-то ощущаете вокруг себя в энергетическом плане? Какие-то движухи идут..?. Или это только у меня🤔
Эта весна очень непредсказуемая. Вопреки каким-то моим прописанным планам были перемены, срывы планов, быстрые принятия новых решений. Да-да, помимо «девочки в цветочках» и «мамы в детях» (что по сути одно и то же 😹) я ещё и бизнес-предприниматель. Многие спрашивают: «Саша, куда пропала косметика, которую ты рекомендовала, мне так нравилась, а обновить нечем» 🙀 Тише-тише, мы мчим полным ходом, чтобы в первые пару недель этого лета представить вам намнооого лучшую и гораааааздо более эффективную версию уходовой косметики уже МОЕГО собственного бренда SZ Style (кто ещё не в курсе-вот он @szstyle ) Я долго изучала ваши отзывы, просьбы, пожелания и создала очень крутую косметику, линейка которой теперь не будет зависеть ни от кого, а будет только нашим с вами достоянием! Вы уже помогли мне определиться с ароматом для выхода первой линейки! Я планирую расширить со временем её и наборами для беременных и кормящих, и детской линейкой, и для волос! И всё, что только захотим! Мы сами с вами творцы ✨ Уже в первой линейке вы найдёте абсолютно все полюбившиеся вам средства, но с улучшенной профессионалами формулой, натуральными компонентами, бережным и деликатным к вашей коже составом, в намного более стильном исполнении! И даже средства для потрясающего роста ресниц и бровей вы тоже найдёте бонусом в готовящемся к выходу на рынок бренде SZ Cosmetics! Пожалуйста, у кого закончились средства-прошу, наберитесь терпения🙏🏼 Ещё немного-и вы станете счастливыми обладательницами нового продукта красоты и молодости от Саши Зверевой! 🤲🏻 Кто какое средство больше всего ждёте? Чему больше всего хочется уделить внимание на коже вашего лица и тела? 😍 Под этим постом с удовольствием отвечу на ваши вопросы о пропитанной моим калифорнийским настроением косметике🌈 Ну и пошёл обратный отсчёт🔜 С началом лета мы уже делаем лист на предзаказ 🔥 Следи за всеми движениями! Я дрожу от предстоящих крутых перемен🌸
Если в России отзвенели последние звонки, то в Америке (по крайней мере, в Калифорнии точно) школы открыты и работают до 7 июня. Поэтому мои старшие ребята продолжают ходить в школу, но все тесты уже написаны, и последнюю неделю(следующую) уроки будут уже только до 12 дня (вместо до 2:30-3:00) У Василисы на следующей неделе выпускной: она заканчивает среднюю школу и переходит в старшую, в 9-й класс. Мы всей семьёй идём на graduation 👩🎓 , но без мантий и шапочек, это будет только в high school. После выпуска многие дети едут на частные вечеринки у друг друга в гостях, но Василиса отправится домой и на семейный ужин. Последние пару недель она ограничена в удовольствиях и выходах на встречи с друзьями. Так я её наказываю, когда она провинится. У Васи появляется больше обязанностей по дому, больше чтения. Кстати, по поводу чтения: Макар занимается по ватсапу с педагогом, которая даёт ему ежедневные задания для зрительного восприятия (мы выяснили, что у него проблемы с чтением были именно из-за зрительного восприятия) По выходным к старшим детям приходит педагог русского и литературы, с которым они погружаются в классику и задания по прочитанному. Совсем скоро, через год и у Макара будет выпускной-пока только из младшей школы. Учится Макар почти на все высшие баллы. Василиса на 4 и 5 по русской градации, но вот с дисциплиной у неё так себе (своенравная мадама), и пару раз я даже была в школе, но самое смешное, что я была, например, за то, что она закатила глаза, когда учительница выговаривала ей и её друзьям, что они должны были придти в актовый зал вместо библиотеки🤷🏻♀️ Я когда это слушала-тоже закатила глаза😹 Хорошо, что через неделю конец учебного года, и мы переходим в новую школу😜🙃🙂 Но сначала-каникулыыыы! На каникулах в планах не прерывать занятия русской литературой и тренировки боксинга, отдать всех детей на теннис 🎾, закончить школу вождения для Васи 👋🏼
У Василисы очень подростковые музыкальные вкусы. Как когда-то я врубала Prodigy и Storm Crew, а родители постоянно приходили делать потише🤫 , так я сейчас через 15 минут ужасно хочу попросить воспользоваться наушниками в машине, если Вася подключает свою музыку. У меня сначала волосы на голове шевелились от лирики в этих песнях: в современных популярных рэп треках все слова только об оружии, сексе и наркотиках. Я переживала, советовалась с Дэном, спрашивала Васю, что она находит в этих песнях? Пока сама не вспомнила себя. Ну мы же тоже всей толпой слушали “Smack my bitch up”. Я очень хорошо помню, как Лёша Калпинский и Антон Стажинский с разбегу врезались друг в друга на дискотеках, а теперь они серьёзные врачи-хирурги и онкологи. Я смотрю, как Вася носит мрачные балахоны с надписью Nirvana (при этом не зная их песен), внутренне бешусь, что все купленные мною стильные свитеры из джерси пастельных оттенков остаются висеть в её гардеробе, а она носит взятые напрокат перерастянутые шмотки друзей. А потом вспоминаю себя: в балахоне Sex Pistols и виниловой юбке подруги (ни разу не слушала эту группу, но ноcила балахон из-за слова “Sex”) С наушниками✌🏼 Но это всё не помешало мне в нужный момент переключиться в первой же беременности в абсолютно осознанную 22-летнюю маму, изучающую подавляющее воздействие искусственного окситоцина на природный гормон и какие отсроченные последствия это за собой влечёт. И всё это не помешало мне переключиться с Break Beat на «Люби меня по-французски», когда я со слезами счастья на глазах приветствовала первую свою малышку в животе и слушала с замиранием сердца эту песню каждый день! Поэтому я спокойно (ну почти спокойно) даю ей слушать дурацкий Juice WRLD, ходить в черном, красить ногти фиолетовым. Просто помню, что и я не всегда носила белое платьице😽 И знаете, что сегодня вдруг сказала мне Василиса, внезапно сняв наушники? -Мам, послушай, мне очень нравится эта песня, ты, возможно, её знаешь. Мне она почему-то так нравится! И из колонок машины Porsche посреди штата California из плейлиста абсолютно американского подростка заиграло: -Бесконечность одиноких тёмных лестниц в городе чужом...где та улица.......
Как вам фотки наши с Васю? Залайкаем от души? Хотите таких побольше?🤩 Сегодня у моей старшей девочки culmination 👑 Теперь песня «Старшеклассница» про неё-про мою дочь! Она официально идёт в high school 😱 Вы представляете, она уже в старшей школе... А я всё ещё очень чётко помню, как варила ей супчик из крапивы в Солнцево, ставила на окошко остудиться, окошко захлопнул ветер-и миска с супом улетела с 14 этажа 🍲 Но не разбилась 🐥 Я помню, как мы ходили с ней через бензоколонку BP, где покупали улитку с карамелью или кленовый пекан, и шли в Тропарёвский лесопарк слушать птичек. Когда у Васюты не было конкурентов-братьев, и вся мамина любовь принадлежала только ей🦋 Я помню, как мы гоняли в Парк Горького вместе, когда там ещё стояли аттракцион и катались на «Кондоре». Я помню, как у неё поднялась в первый раз в жизни температура, и я дежурила над Васенькой день и ночь с мокрыми тряпочками и морсом... Я помню, как увидела в первый раз фотки с её первый бойфрендом Педро😸😽 Я помню, как сделала всему её классу футболки, когда они заканчивали младшую школу, где в графе elementary school стояла галочка, а сегодня Вася показала мне, как мальчик, сохранивший эту футболку, ставил маркером галочку напротив middle school. Done ✅ Ну что.... Погнали в светлое будущее! Мама всегда рядом, всегда выслушает и поймёт 🤲🏻 Пожелаем этой девушке успешной учёбы, мудрых решений и открыть в себе настоящие таланты! #byemiddleschool #culmination #hellohighschool
Мои мужчины! Моё счастье и богатство💚💚💚 Уже подобрала луки для России👗 Но терпеть не могу складывать чемоданы заранее. Всегда пакуюсь в ночь перед вылетом✈️А то положишь что-то, а оно понадобится🤪 И потом обязательно забудешь снова положить! Вот бы ещё Кита можно было большого с собой в чемодане увезти) Но Дэн прилетит чуть попозже. Всё волнительно в этот раз. Очень. Это мой заключительный тур #навысокихвибрациях2019Плюс я оставляю деток на целый месяц в Америке, пусть даже и с бабулей, дедулей и няней. Впереди 9 городов России и финальный семинар в Крокусе! Вот он какой мой июнь и июль 2019⬇ 22 июня - Новосибирск 23 июня - Красноярск 29 июня - Екатеринбург 30 июня - Тюмень 1-5 июля - «Каникулы в Грузии» (путёвок, кстати, осталось всего пару штук) 6 июля - Краснодар 7 июля - Ростов-на-дону 13 июля - Нижний Новогород 14 июля - Волгоград 20 июля - Санкт-Петербург 21 июля - Москва💥💥💥совместно с @katia.txi и @edgard_zaycev А также Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Ростов, Питер! Я буду у вас не одна, а вместе с потрясающим психологом @edgard_zaycev Всем купившим билеты, мы дарим новую книгу Эдгарда про финансы, кстати💸 Те кто прочитал его первую книгу «Размышления Дурака» уже должны догадываться насколько полезная и ценная информация будет содержаться в этой! В общем этим летом, девочки, мы будем учиться быть сами себе целителями и сами себе психологами 🧘🏽♀ Как быть в гармонии и согласии с собой🙌🏼 Ну а кто хочет в конце июля вернуться со мной в ЛА и провести идеальный отпуск в лучшем городе на земле?😍🌴 Заберу с собой случайного победителя😉 Выкладывайте свои билеты с тегом #умныемамочки5лет и совсем скоро со сцены Крокуса 21 июля в Москве я объявлю счастливчика🌊Причём это может быть абсолютно любой человек из любого города) Сейчас на сайте мамаэтоя.рф (по ссылке в шапке) можно купить любой билет в любой город тура (кроме Москвы) со скидкой 20% по промокоду УМНЫЕМАМОЧКИ ✔Только до понедельника!
Мальчику справа на фото самый жирный лайк 👍🏼 Тут Дэн приехал меня забрать из Голливуда, куда я забралась раз в год, чтобы записать вам обзор. Сегодня в сториз накидала mood board будущей свадьбы. Сходите посмотрите. Как вам стиль? Какие ещё идеи и мысли? У кого было похожее? Что максимально сыграло в память и эмоции? Я только вот платье не придумаю... Хочу 2-3 аутфита, но совсем не хочу стандартные корсеты, пачки, фатин.... Мне кажется, уже давно ясно, что я совсем не про это.... Или неясно? ☺️ И самое главное, я хочу эмоцию. Чистую, из самой глубины... Чтобы каждый, кто окажется там... Проснулся..! И встретил себя самого💡 И это была бы самая запоминающаяся встреча..! Ну хотя бы для меня и для Него... Смотрите сториз и пишите. Я проснусь и почитаю💫
Сегодня я выбираю жить! Быть такой, какой мне хочется! Проживать каждый этап своей жизни и давать себе на это время. Так, как я делала это, играя в пупсиков, озвучивая их разными голосами... Та девочка знала, что она-самая лучшая, самая любимая, что она в безопасности, под защитой, она знала, что она чистая и совершенно искренне возмущалась и протестовала громким плачем. Она не глотала обиды и не стискивала в беззвучном бессилии зубы. Её не бросали любимые, не предавали отцы детей. Она до сих пор сидит там и играет с этими пупсиками. И шьёт им новые курточки из обрывков ткани в тугом пакетике, подаренном мамой. Я всё та же девочка. Просто мы находимся в разных временных плоскостях, но мы одно. И я есть то, что я есть. Я данность. И всё остальное пляшет от этой данности. И всё, что я имею сейчас-это моя заслуга 😍 Это я создала этот мир вокруг себя! И это благодаря моему труду и вложенной душе я имею то, что имею! Мало имею? Мало души вложила, но много страха и неуверенности. Много имею-я много ставила на кон, много давала, верила и шла за своими желаниями! Я девочка. Со светлой лампочкой в груди. Мне тепло и светло. И этим светом я могу согреть тысячи тысяч замерзающих светлячков! Я горю! А значит я повышаю градус нашего единого поля! И зажигая других-я согреваю шаг за шагом всю Вселенную!Слава Богу за всё! Пусть моя светлая аффирмация сегодня станет вашей. Забирайте себе и светите!
После недавней череды постов о моей вере в Бога Творца-я внимательно, деликатно, в сторонке наблюдаю за поведением, реакциями, комментариями людей: глубоко воцерковлённых, как ведут себя матушки, чего хотят и о чём говорят батюшки, читаю комментарии просто почитателей православных аккаунтов. Пишу себе заметочки, факты, наблюдения💚Вслух делюсь пока только с Дэном. Возможно, в один день поделюсь и с вами. Только об одном хотела очень вас попросить, мои светлячки💡 Прошу вас, душой и сердцем! Никогда, слышите, никогда(!) не пишите в уничижительной форме о тех, кто верит как-то иначе. Кто воспринимает или делает иные ритуалы веры и смотрит на Любовь Господа под другой призмой в отличии от вас. Знаете, в чем наша с вами главная радость? Мы ПРИНИМАЕМ людей такими, какие они есть😊 Мы даём им быть самими собой. В любой вере 💡Не отрицая, не качая головой «ой, заблудшие....ой, истины-то вам и глубины так и не открылось» 💟 Мы с вами от души желаем освободиться от накопленной боли тем, кто нас кусает. Ведь кусать может только тот, кого покусали🙃 Светлячок понимает, что все люди на планете не могут и не будут никогда одинаково верить, мыслить, действовать. И все попытки «причесать всех одной гребёнкой» под страхом кары-невозможны 🤷🏻♀️💫 И в этом чудо этого мира. В его многообразии. И чудо быть в единстве,не отделять от потока, в котором летишь, другие души✨ «Наши» и «не наши». Пожалуйста, пообещайте быть толерантными, всецело прощающими, если вас задели.Вытаскивать из себя занозы обид, осуждений,тревожности-чтобы на их местах не воспалялось,не гноилось. Мысленно доставать эти кирпичные блоки из себя,а на их место заливать яркий золотой свет любви и принятия) Ведь кто принимает всех вокруг такими, какие они есть? И, мягко согревая, помогает тем, кто озлобился, испугался, запутался?)) Конечно🙌🏼 Тот, кто принял СЕБЯ. Таким, какой он есть) Со светлыми и темными сторонами.Не отрицая их в себе, а осознавая их. Шаг за шагом вытесняя тёмное в себе благодарностью, практикуя это каждый день. Пока это не станет образом жизни 💫 Обещаете? Ни слова непринятия! Ни эмоции внутри (что сложнее!) Ни чувства раздражения в душе (это возможно, просто надо очень захотеть💞)
Пока мне нечего особо рассказать с того момента, как я приземлилась. В основном кидаю всё в сториз. Полёт прошёл великолепно. Я посмотрела «Бегемскую рапсодию» и легла спать до самой посадки, вырубившись часов на 10. Когда я вышла из самолёта-нас вывели не по телетрапу, а просто на улицу-я не могла перестать улыбаться и беззвучно повторять «Привееееет!» Я аккуратненько, пока другие не видели, прикасалась ладошкой к асфальту аэродрома, к трубам и хоть чему-то, что заменяло русскую Землю. Без единой задержки прошла паспортный контроль, мгновенно получила багаж, без пробок доехала в квартиру. И благодарила, благодарила... Она всегда встречает меня с таааакой любовью! Потом гладила листики на кустах, сделала пару свистулек из акации и посвистела. Люди совсем другие, хоть и одеты похоже, но что-то неуловимо другое. Слишком размер в размер футболки и шорты на мужчинах? Без припуска что ли. Больше сирен на дороге. Но зато не такие «оручие». Больше сигаретного дыма возле зданий. Намного больше. Очень много курящих женщин. Очень😒 Душевно встречающие люди, много цветов-наши букеты намного роскошнее и со вкусом составлены😍 Дрелят дрели!! В Москве совсем другое небо. Гораздо объемнее. Облака 3D. Уходят высоко-высоко вглубь неба. В ЛА они более размытые ветром, раскатанные по небу. Каждое утро, просыпаясь вдали от... мне трудно... Я включаю мои теплые chill треки с шумом волн или дождя... И вспоминаю... Мою жизнь, где я очень нужна, где без моего тепла особенно холодно.... Я звоню по фейстайму, спрашиваю всякую лабуду: что ели, во сколько встали, кого встретили..?.. А сама невидимой ниточкой из сердца в сердце тянусь, плету её покрепче... Кит говорит, что без меня стало особенно ясно, как мы все любим нашу большую семью и как мы связаны..! Маленькие детали... Ручки... Пальчики... Рожицы... Носы, уткнувшись в тело близкого... Наверное, такие выходы из зоны комфорта очень важны. Ведь я пришла туда, где тоже очень нужна. Где будет спокойно и светло, где тоже пальцы, носики 😊 Как остро сейчас ощущение жизни... Загадывайте ваши желания моей домашней божьей коровке! Она летит на Тихий за их исполнением! Пусть моя семья будет здоровой и веселой!
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А я иду... гуляю по Москве.... Подмечаю малейшие детали. Как меняется публика. Что происходит с городом и людьми в нём. Очень много ухоженных девушек. Есть как вульгарно ухоженные, так и очень красиво одетые женщины и подача себя очень сбалансированная. Очень много стиля. Я увидела сегодня банты крупные, ободки массивные, очень много Fendi, Louis Vuitton, Gucci, Chanel и Balenciaga. Я поняла, что надо уходить в no name, чтобы отличаться☺️ Молодёжь тоже на стиле: все деловые, работают, куда-то идут, звонят, фоткают что-то. Вкусно. Еда вкусная, больше тёплой еды, больше creamy еды. Очень зашёл сегодня салат с трубачом и белым трюфелем в Humans на Патриках. Вот только лица более тревожные что ли. Как бы ищущие. Какого-то подтверждения. Что всё хорошо, всё правильно. Что мир в порядке. И они, красивые, в порядке. Никак не приходит чувство дома. Не знаю, почему( Прихожу на свои места погулять. И как будто гостья, чувство оглядки. По архитектуре, по массивности, по постройкам, по современности моллов Москва сильно выигрывает у ЛА. По умиротворённости, чувству, что всё в порядке, можно снять обувь и прожить этот босоногий день, утопая в песке и волнах-ЛА для меня впереди. Но я уверена, что всё наладится, как только самолёт Дэна коснётся колёсами полосы Шереметьево) И мне с утроенной силой захочется влюбить его в этот город, а также незаметно влюбиться в 200-й раз самой 🥰 Кто чувствует в эти дни, что планеты шалят? На душе как-то 🤪