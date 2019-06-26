Умер экс-участник группы "Песняры" Аркадий Ивановский

Известно, что Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока не сообщаются.

Журналисты сообщают, что в августе музыканту исполнилось бы 60 лет.

Прощание с ним состоится днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.

В легендарном ансамбле "Песняры" под руководством Владимира Мулявина (до распада), который умер в 2003 году, Ивановский выступал с 1996 года.

Аркадий Ивановский oкончил Минский радиотехнический институт и Минский институт культуры, с 1982 г. работал в эстрадных коллективах, включая ансамбли "Тоника" и "Песняры" и Белорусский государственный оркестр М. Финберга.

С 2004 года Аркадий работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний им. А.М. Широкова и занимался джазовыми проектами.

(по материалам Джаз-Клуба Евгения Владимирова)