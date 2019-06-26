Умер экс-участник группы "Песняры" Аркадий Ивановский

Белорусский музыкант, бывший гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт поклонников коллектива.
Трагическую новость сообщил Александр Попроцкий из Минска.
Известно, что Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока не сообщаются.
Журналисты сообщают, что в августе музыканту исполнилось бы 60 лет.
Прощание с ним состоится днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.
В легендарном ансамбле "Песняры" под руководством Владимира Мулявина (до распада), который умер в 2003 году, Ивановский выступал с 1996 года.
Аркадий Ивановский oкончил Минский радиотехнический институт и Минский институт культуры, с 1982 г. работал в эстрадных коллективах, включая ансамбли "Тоника" и "Песняры" и Белорусский государственный оркестр М. Финберга.
С 2004 года Аркадий работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний им. А.М. Широкова и занимался джазовыми проектами.
(по материалам Джаз-Клуба Евгения Владимирова)