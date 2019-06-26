"Отдайте горшки!": Рижане вступились за растения на улице Кр.Барона

Ранее стало известно о ликвидации цветочных горшков в среду в 11:00, потому в это время была организована акция, в которой участвовала группа примерно из 50 человек. Однако прибыв на улицу Барона, активисты обнаружили, что большая часть горшков уже убрана.

Участники акции пытались не допустить того, чтобы цветы убрали: они садились и ставили велосипеды рядом с ними. Так как большая часть горшков была уже убрана, то людям не оставалось ничего иного, как скандировать различные призывы, например - "Отдайте горшки!".

Как сообщает LNT, один рижанин с самого утра пытался защитить горшок на перекрестке улиц Барона и Пернавас.

Vienu ar riteni, otru - ar savu pēcpusi. 🚧 pic.twitter.com/4QVuft5pja — Kaspars (@Kaspars_Zn) June 26, 2019

Videopamācība "kā nosargāt puķupodu". Vismaz uz pāris stundam.



Gan jau nākamajā naktī mūsu nožēlojamā domes vadība aizvāks arī šos podus... pic.twitter.com/WHLiwha2Ef — Kaspars (@Kaspars_Zn) June 26, 2019

Сообщается также, что активисты принесли на улицу Барона из офисов и свои горшки с цветами.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Ранее сообщалось, что несколько активных рижан начали акцию по спасению зеленых насаждений на улице Кр.Барона, выразив готовность взять на себя личную ответственность за растения в горшках.