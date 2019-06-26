"Отдайте горшки!": Рижане вступились за растения на улице Кр.Барона

Утром 26 июня с ул. Кр.Барона начали убирать горшки с цветами. Данный поступок глубоко потряс ряд жителей и социально активных людей, которые собрались в среду на акцию протеста, сообщает LTV.
Puķu bendes @RigasDome pic.twitter.com/ICLA4I9uy4— Lolita Čigāne (@lolita_cigane) June 26, 2019
Ранее стало известно о ликвидации цветочных горшков в среду в 11:00, потому в это время была организована акция, в которой участвовала группа примерно из 50 человек. Однако прибыв на улицу Барона, активисты обнаружили, что большая часть горшков уже убрана.
Участники акции пытались не допустить того, чтобы цветы убрали: они садились и ставили велосипеды рядом с ними. Так как большая часть горшков была уже убрана, то людям не оставалось ничего иного, как скандировать различные призывы, например - "Отдайте горшки!".
Как сообщает LNT, один рижанин с самого утра пытался защитить горшок на перекрестке улиц Барона и Пернавас.
Vienu ar riteni, otru - ar savu pēcpusi. 🚧 pic.twitter.com/4QVuft5pja— Kaspars (@Kaspars_Zn) June 26, 2019
Videopamācība "kā nosargāt puķupodu". Vismaz uz pāris stundam.— Kaspars (@Kaspars_Zn) June 26, 2019
Gan jau nākamajā naktī mūsu nožēlojamā domes vadība aizvāks arī šos podus... pic.twitter.com/WHLiwha2Ef
Сообщается также, что активисты принесли на улицу Барона из офисов и свои горшки с цветами.
Ранее сообщалось, что несколько активных рижан начали акцию по спасению зеленых насаждений на улице Кр.Барона, выразив готовность взять на себя личную ответственность за растения в горшках.
Как оказалось, Рижская дума просто не выделила денег на содержание и уход за растениями, потому многие растения оказались в таком состоянии. Ранее в думе заявили, что на полив были найдены деньги, однако горшки все равно решено убрать, а уцелевшие растения будут переданы компании Rīgas meži, которая высадит их в столичных садах и парках с более подходящей почвой.