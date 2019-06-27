Саша Грей и другие порноактеры, которые снялись в музыкальных клипах

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Оказывается, актеры фильмов для взрослых часто снимаются в видеоклипах у популярных исполнителей. Представляем вашему внимаю десять музыкальных видео с участием порноактеров.
Troye Sivan - My My My!
В клипе к новой песне My My My! австралийского актера и музыканта Троя Сивана (Troye Sivan) в роли танцора выступил актер из фильмов для взрослых Броуди Бломквист (Brody Blomqvist),который известен также как Джастин Броуди.
Lady Gaga - Telephone
В том, что в клипах у "хамелеона поп-музыки" Леди Гаги снимаются порноактеры нет ничего необычного, ведь и сама певица часто обнажается ради искусства. В девятиминутном клипе Telephone, в котором снимается и Бейонсе, приняли участие порноактрисы Джессика Дрейк (Jessica Drake) и Алекра Блу (Alekra Blue).
Мадонна - Music
Поп-дива Мадонна в 2009 году пригласила сниматься в свой клип Music чешскую звезду фильмов "18+" Дашу (Dasha), которая танцует стриптиз.
Maroon 5 - Wake Up Call
До того, как актриса Сторми Дэниелс прославилась романом с Дональдом Трампом, она была понроактрисой. Ее можно увидеть в клипе группы Maroon 5.
Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together
Тейлор Свифт тоже сотрудничала с порноактерами. В 2012 на видео к песне We Are Never Ever Getting Back Together снялся звезда фильмов для взрослых Майкл ДеМарко.
LMFAO - Sexy and I Know It
На видео объединения LMFAO среди танцующих на пляже есть и порноактер Рон Джереми (Ron Jeremy).
Эминем - Space Bound
в клипе рэпера Эминема Space Bound возлюбленную артиста играет всемирноизвестная Саша Грей (Sasha Grey). В период с 2007 по 2010 Грей получила огромное количество наград, снялась в 270 порнофильмах, а три картины срежиссировала сама.
Blink-182 - What’s My Age Again?
В клипе американской группы Blink-182 в образе медсестры снялась порноактриса Джанин Линдмалдер (Janine Lindemulder).
The Roots - Birthday Girl
Саша Грей снялась также в клипе группы The Roots - Birthday Girl.
Metallica - Turn the Page
В клипе Metallica роль стриптизерши, которая пытается "свести концы", исполнила актриса Джинджер Линн (Ginger Lynn), которая прославилась ролями в порнофильмах в 80-х годах.