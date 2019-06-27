Саша Грей и другие порноактеры, которые снялись в музыкальных клипах

Troye Sivan - My My My!

В клипе к новой песне My My My! австралийского актера и музыканта Троя Сивана (Troye Sivan) в роли танцора выступил актер из фильмов для взрослых Броуди Бломквист (Brody Blomqvist),который известен также как Джастин Броуди.

Lady Gaga - Telephone

В том, что в клипах у "хамелеона поп-музыки" Леди Гаги снимаются порноактеры нет ничего необычного, ведь и сама певица часто обнажается ради искусства. В девятиминутном клипе Telephone, в котором снимается и Бейонсе, приняли участие порноактрисы Джессика Дрейк (Jessica Drake) и Алекра Блу (Alekra Blue).

Мадонна - Music

Поп-дива Мадонна в 2009 году пригласила сниматься в свой клип Music чешскую звезду фильмов "18+" Дашу (Dasha), которая танцует стриптиз.

Maroon 5 - Wake Up Call

До того, как актриса Сторми Дэниелс прославилась романом с Дональдом Трампом, она была понроактрисой. Ее можно увидеть в клипе группы Maroon 5.

Photo shoot day! #brazzers🔞 A post shared by stormydaniels (@thestormydaniels) on Feb 26, 2018 at 2:50pm PST

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

Тейлор Свифт тоже сотрудничала с порноактерами. В 2012 на видео к песне We Are Never Ever Getting Back Together снялся звезда фильмов для взрослых Майкл ДеМарко.

LMFAO - Sexy and I Know It

На видео объединения LMFAO среди танцующих на пляже есть и порноактер Рон Джереми (Ron Jeremy).

Эминем - Space Bound

в клипе рэпера Эминема Space Bound возлюбленную артиста играет всемирноизвестная Саша Грей (Sasha Grey). В период с 2007 по 2010 Грей получила огромное количество наград, снялась в 270 порнофильмах, а три картины срежиссировала сама.

GIANNI! A post shared by Sasha Grey (@sashagrey) on Sep 25, 2017 at 4:24pm PDT

Blink-182 - What’s My Age Again?

В клипе американской группы Blink-182 в образе медсестры снялась порноактриса Джанин Линдмалдер (Janine Lindemulder).

The Roots - Birthday Girl

Саша Грей снялась также в клипе группы The Roots - Birthday Girl.

Metallica - Turn the Page