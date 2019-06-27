Чт, 27.06.2019
Ведь не в том вопрос, намеренно или непроизвольно задница депутата российской Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова приземлилась в кресло спикера грузинского парламента. А в том, каким чудом она так близко к тому креслу оказалась. Иван Пауков, комментатор TVNET

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Саша Грей и другие порноактеры, которые снялись в музыкальных клипах

Саша Грей

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Оказывается, актеры фильмов для взрослых часто снимаются в видеоклипах у популярных исполнителей. Представляем вашему внимаю десять музыкальных видео с участием порноактеров. 

 

Troye Sivan - My My My!

В клипе к новой песне My My My! австралийского актера и музыканта Троя Сивана (Troye Sivan) в роли танцора выступил актер из фильмов для взрослых Броуди Бломквист (Brody Blomqvist),который известен также как Джастин Броуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lady Gaga - Telephone

В том, что в клипах у "хамелеона поп-музыки" Леди Гаги снимаются порноактеры нет ничего необычного, ведь и сама певица часто обнажается ради искусства. В девятиминутном клипе Telephone, в котором снимается и Бейонсе, приняли участие порноактрисы Джессика Дрейк (Jessica Drake) и Алекра Блу (Alekra Blue).

 

Мадонна - Music

Поп-дива Мадонна в 2009 году пригласила сниматься в свой клип Music чешскую звезду фильмов "18+" Дашу (Dasha), которая танцует стриптиз. 

 

Maroon 5 - Wake Up Call

До того, как актриса Сторми Дэниелс прославилась романом с Дональдом Трампом, она была понроактрисой. Ее можно увидеть в клипе группы Maroon 5.

 

Photo shoot day! #brazzers🔞

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Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

Тейлор Свифт тоже сотрудничала с порноактерами. В 2012 на видео к песне We Are Never Ever Getting Back Together снялся звезда фильмов для взрослых Майкл ДеМарко. 

 

LMFAO - Sexy and I Know It

На видео объединения LMFAO среди танцующих на пляже есть и порноактер Рон Джереми (Ron Jeremy).

 

Эминем - Space Bound

в клипе рэпера Эминема Space Bound возлюбленную артиста играет всемирноизвестная Саша Грей (Sasha Grey). В период с 2007 по 2010 Грей получила огромное количество наград, снялась в 270 порнофильмах, а три картины срежиссировала сама.

 

GIANNI!

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Blink-182 - What’s My Age Again?

В клипе американской группы Blink-182 в образе медсестры снялась порноактриса Джанин Линдмалдер (Janine Lindemulder).

 

The Roots - Birthday Girl

Саша Грей снялась также в клипе группы The Roots - Birthday Girl.

 

Metallica - Turn the Page

В клипе Metallica роль стриптизерши, которая пытается "свести концы", исполнила актриса Джинджер Линн (Ginger Lynn), которая прославилась ролями в порнофильмах в 80-х годах.

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