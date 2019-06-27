Чт, 27.06.2019
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В Бурятии потерпел крушение пассажирский самолет, есть погибшие

ФОТО: AP/Scanpix

Двое пилотов погибли и еще семь человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает портал "Медуза".

Согласно данным пресс-службы главы республики Бурятии, лайнер, на борту которого были 43 пассажира, вылетел утром 27 июня из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Через некоторое время после взлета у воздушного судна отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться обратно в аэропорт.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, в результате чего врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось быстро локализовать пожар. Как сообщается, лайнер же выгорел практически полностью.

Согласно данным источника "Интерфакса" погибшие это командир и бортмеханик самолета. 

По его словам, экипаж помогал спасти пассажиров и следовал строго инструкциям без каких-либо ошибок, а командир до последнего не покидал борт. "После отказа техники самолет стал неуправляем. Экипаж ничего сделать не мог", — подчеркнул источник.

Пострадавшие с ранениями средней тяжести доставлены в больницу. 

Всего, согласно данным медиков, медпомощь понадобилась 21 человеку, однако в основном у пострадавших небольшие ссадины и порезы.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. 

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