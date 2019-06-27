Видео: 65-летняя Успенская сделала неожиданное откровение о сексе

Успенская отметила, что ей нравится быть "свободной и независимой", а также платить за себя само. Певица призналась, что всегда с легкостью выбирала себе мужчин.

65-летняя звезда заявила, что их было так много, что даже трудно назвать количество. "Их было, как капель в море", - привела сравнение Успенская.

Королева шансона подчеркнула, что женщины должны избегать рамок и с легкостью отдаваться мужчинам.

"Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, если вам это доставляет удовольствие, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз.

Мы люди творческие, нам надо вдохновляться. От чего вдохновляться? Только от мужчин", - откровенно призналась звезда.

Любовь Залмановна также пояснила, что не жалеет, ведь она получила исключительный опыт.

"Я, честно говоря, не жалею абсолютно, потому что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь - игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала", - подытожила она.

"Берите и ныряйте в море", - пошутила в ответ Настя Ивлеева.