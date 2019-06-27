Чт, 27.06.2019
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Видео: 65-летняя Успенская сделала неожиданное откровение о сексе

Любовь Успенская

ФОТО: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official

Королева русского шансона и многократная обладательница премии "Шансон года", певица Любовь Успенская на программе блогера Насти Ивлеевой AgentShow 2.0 откровенно призналась, что у нее было множество любовников, но она не может назвать их числа. 

Успенская отметила, что ей нравится быть "свободной и независимой", а также платить за себя само.  Певица призналась, что всегда с легкостью выбирала себе мужчин.

65-летняя звезда заявила, что их было так много, что даже трудно назвать количество. "Их было, как капель в море", - привела сравнение Успенская.

Королева шансона подчеркнула, что женщины должны избегать рамок и с легкостью отдаваться мужчинам.

"Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, если вам это доставляет удовольствие, ничего плохого в этом нет. Мы живем один раз.

Мы люди творческие, нам надо вдохновляться. От чего вдохновляться? Только от мужчин", - откровенно призналась звезда. 

Любовь Залмановна также пояснила, что не жалеет, ведь она получила исключительный опыт.

"Я, честно говоря, не жалею абсолютно, потому что поимела такой опыт. Я поняла, что любовь - игра, и от перемены мужчины в моей жизни ничего нового я не узнала", - подытожила она.

"Берите и ныряйте в море", - пошутила в ответ Настя Ивлеева.

Любовь Успенская не только российская, но и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Много раз получала премию "Шансон года".

Ранее Любовь Успенскую осудили за то, что она хочет казаться слишком молодой.

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