Переделка в Зиепниеккалнсе, или Балкон как дополнительная комната в небольшой квартире

Молодая семья - Лаура, Кристап и маленький Рихард - живет в однокомнатной квартире с небольшим балконом в Зиепнеккалнсе. Балкон они используют для хранения вещей и сушки белья, но в мечтах было осуществить его переделку:

Лаура мечтала о столике для утреннего кофе, а Кристапу нужно было место для хранения инструментов, и еще не надо забывать о Рихарде, которому тоже необходимо место для игр.

"У нас небольшая квартира, и поэтому все вещи, которые не влезают в комнату, мы ставили на балкон: инструменты мужа, коробки с сезонными вещами, велосипеды, обои, краски после ремонта, которые могут пригодиться потом. И в центре этого хранилища стоит сушилка для белья, поэтому места там совсем нет", - описывает Лаура свой балкон.

ФОТО: пресс-фото

Заполняя заявку на участие в преображении от IKEA, семья надеялась на практичные и компактные решения для своего балкона, которые бы радовали глаз.

Безопасное место для всей семьи

Главной задачей на этом балконе стал поиск места для инструментов мужа и места для отдыха всей семьи, рассказывает дизайнер IKEA Элина Гриезе. Она поделилась: "Я решила установить закрытые полки на стены - место для хранения вещей, которые не нужны каждый день. Шкафы с инструментами закрываются, а для большой безопасности я добавила замки UNDVIKA от ручек любопытного маленького Рихарда. Все полки прикручены к стене, а на острые углы установлены насадки. Безопасность прежде всего, а стоит это всего несколько евро".

Все вещи помещаются на полках, поэтому свободное место можно обустроить для отдыха.

Дизайнер IKEA установила романтичное место со столиком и двумя стульями для утреннего кофе, у которого расположилась удобная полка для горшков с цветами, посуды и игрушек для Рихарда.

После переделки Лаура оценила практичный подход к решению обустройства - крючки под подоконником, на которые можно подвесить сложенную сушилку для белья: таким образом, она занимает совсем мало места.

ФОТО: пресс-фото

Традиционный стиль и спокойные цвета

Дизайнер Элина Гриезе выбрала традиционный стиль и светлые тона: "Я хотела, чтобы балкон сочетался с монохромным стилем их квартиры и с характерами хозяев. Лаура - спокойный и практичный человек, и балкон может стать местом, где она сможет насладиться спокойствием".

На этом балконе Элина решила соединить светло-серый, черный и темно-серый цвета в мебели, которые фактурно смотрятся вместе с зелёными растениями и яркими аксессуарами

- подушками, пледом и ковром с узором.

ФОТО: пресс-фото

Балкон находится на южной стороне, солнце светит целый день, и Лаура жаловалась на зной в квартире в жаркие дни, поэтому дизайнер добавила римские жалюзи, они защитят квартиру от прямых лучей, и их легко убирать в случае необходимости.

Лаура и Кристап признались, что их балкон выглядит просто невероятно после преображения.

"Я не верил, что можно вместить столько практичных и красивых вещей на наш балкон, теперь он выглядит более вместительным", - делится Кристап.

Лаура добавляет: "Словно у нас появилась полноценная комната для всех нас!".

Дизайнер IKEA добавила, что даже за несколько десятков евро можно создать место для того, чтобы ловить солнечные дни на балконе этим летом.

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Участвуйте в проекте по преображению дома