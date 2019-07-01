ТОП-10 фильмов Кристофера Нолана, которые обязан посмотреть каждый

Начало (Inception) (2010)

ФОТО: Photo ITAR-TASS / ITAR-TASS

Жанр: Научная фантастика, детективный триллер.

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кэн Ватанабэ, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Марион Котийяр, Том Харди, Киллиан Мёрфи, Том Беренджер, Дилип Рао, Майкл Кейн и другие.

Картина получилась невероятно захватывающей. Зрители постоянно путешествуют между сном и реальностью. А концовка более чем интригующая, которая не дает ответа на главный вопрос: удалось ли главному герою (Леонардо Ди Каприо) выбраться из сна в реальность.

Интерстеллар (Interstellar) (2014)

ФОТО: Melinda Sue Gordon / AP

Жанр: Научная фантастика, драма.

В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Майкл Кейн и другие.

По напряжению и многослойности повествования фильм не уступает картине "Начало". Главный герой, которого играет Мэттью Макконахи отправляется в космос. Этот полет становится новым поворотом для будущего человеческой цивилизации и для самого героя.

Престиж (The Prestige) (2006)

Жанр: драма, триллер.

В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бейл, Скарлетт Йоханссон, Майкл Кейн, Дэвид Боуи и другие.

Фильм раскрывает некоторые секреты магии, которую в своих номерах используют фокусники. Нолан выходит за рамки реальности, вводит в картину изобретателя Николя Теслу и показывает, что порой не стоит верить всему, что видишь.

Бэтмен: Начало (Batman Begins) (2005)

Жанр: супергеройский боевик с элементами неонуара.

В ролях: Кристиан Бейл, Кэти Холмс, Майкл Кейн, Гэри Олдмен и другие.

Очередная экранизация комиксов про Бэтмена. Мир Кристофера Нолана отличается от тех миров, которые были предложены поклонникам "летучей мыши" ранее. Кристиан Бейл в главной роли восхитил и покорил всех, кто любит этот комикс.

Помни (Memento) (2000)

Жанр: триллер, детектив.

В ролях: Гай Пирс, Керри-Энн Мосс, Джо Пантолиано и другие.

Интригующая картина, которая фрагмент за фрагментом восстанавливает и объясняет происходящее на экране. А все начинается с того, что мы узнаем, что главный герой из-за антероградной амнезии не может удержать в памяти ничего дольше 15 минут. Он постоянно оставляет себе записки, фотографии и даже делает татуировки для напоминания о людях, местах и событиях, которых не может вспомнить.

Жук-скакун (Doodlebug) (1997)

Жанр: психологический триллер

В ролях: Джереми Теобальд.

Для всех любителей арт-хауса. Первая короткометражка легендарного режиссера.

Темный рыцарь (The Dark Knight) (2008)

ФОТО: HO / REUTERS

Жанр: супергеройский боевик с элементами неонуара.

В ролях: Кристиан Бейл, Хит Леджер, Гэри Олдмен, Аарон Экхарт и другие.

Продолжение экранизации про Бэтмена. На этот раз главному герою противостоит криминальный злодей под именем Джокер.

Бессонница (Insomnia) (2002)

Жанр: триллер

В ролях: Аль Пачино, Мартин Донован, Робин Уильямс, Пол Дули и другие.

Детектив полиции Лос-Анджелеса Уилл Дормер и его напарник расследуют убийство 17-летней девушки в маленький город на Аляске. Но вот случается несчастье и напарник Дормера погибает во время дежурства на пустынном скалистом берегу.

Преследование (Following) (1999)

жанр: детектив в стиле неонуара

В ролях: Джереми Теобальд, Алекс Хоу и другие.

Картина про молодого писателя в поисках материала знакомится с вором. Преступник берет юношу под свое крыло. Фильм для всех, кто любит интеллектуальный детективный сюжет.

Темный рыцарь: Возрождение легенды (The Dark Knight Rises) (2012)

Жанр: супергеройский боевик стиле неонуара

В ролях: Кристиан Бейл, Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт, Гэри Олдмен, Энн Хэтэуэй и другие.