Премьер Эстонии: к обсуждению о снижении акцизов на выпивку можно привлечь Финляндию

По словам премьера, обсуждение между странами основано на принципе, что каждое государство само формирует ставки налогов.

"Обсуждение важных тем - это добрая традиция сотрудничества наших трех стран. Мы намерены продолжать их мирно и со знанием дела, как и подобает хорошим друзьям и союзникам. До сих пор дискуссии были основаны на принципе, согласно которому каждое государство само формирует свою налоговую политику, в том числе ставки налогов", - заявил Ратас.

Эстонский премьер отметил, что чрезмерное потребление алкоголя - это серьезная тема.

"В обсуждение соответствующего сотрудничества в текущей ситуации можно было бы вовлечь и Финляндию", - сказал он.

Министры здравоохранения Эстонии, Латвии и Литвы в мае 2017 года согласовали общие намерения по формированию политики по алкоголю, табаку и здоровому питанию.

По словам премьер-министра Эстонии, это соглашение выражало добрые намерения и желание сотрудничества и напрямую не касалось налоговой политики.

"Решение Эстонии понизить ставки акциза на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25% направлено на сокращение обусловленной быстрым ростом акцизов приграничной торговли", - отметил Ратас.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в телеинтервью в среду, 26 июня, что во всех трех странах Балтии алкоголь должен облагаться одинаковой ставкой акцизного налога, поскольку это позволило бы избежать акцизных войн и превратило бы акциз на алкоголь в один из инструментов в борьбе за здоровье общества.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что Литва не намерена следовать примеру Эстонии с Латвией и снижать акцизы на алкоголь.

20 июня Сейм одобрил снижение ставки акциза на крепкие алкогольные напитки на 15%. Законопроект рассматривается в ускоренном порядке. В ближайшее время он пройдет окончательное чтение на внеочередном заседании.

Снижение ставки акциза не коснется пива, вина и других алкогольных напитков с содержанием алкоголя менее 22%.