Премьеры Эстонии и Латвии хотят совместно обсудить тему акцизов на алкоголь

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на этой неделе упрекнул Эстонию в одностороннем решении снизить акцизы на алкоголь.

Встретившиеся в коридорах Европейского Совета Кариньш и его эстонский коллега Юри Ратас выразили желание по-соседски решить возникшую проблему с разницей в ценах.

По словам латвийского премьера, между странами Балтии существует договоренность о том, что решения по поводу акциза страны согласуют с соседями. Юри Ратас утверждает, что такой договоренности нет.

"Я сказал премьер-министру Латвии, что я проверил эту новость, будто бы Эстония каким-то образом обязалась согласовывать свои акцизы на алкоголь, будто бы мы корректируем их сообща, и я сказал, что это ошибочная новость — ни Министерство финансов Эстонии, ни Министерство социальных дел, ни Госканцелярия не подтвердили мне, что у Эстонии есть такое соглашение с Латвией, так что нет такой договоренности. И я сказал, что эту ошибочную новость я, конечно же, опровергаю", - сказал Ратас в интервью программе новостей Эстонского телевидения.

"Я также сказал своему уважаемому латвийскому коллеге, что Эстония не ведет с Латвией акцизную войну, что Латвия для нас остается дружественным и очень близким соседним государством, с которым мы хотим развивать хорошие отношения, так что никакого "объявления войны" Латвии не было и нет.

Я сказал и о том, что будет естественным нам обсудить эту тему и попытаться найти общие направления.

Это касается не только Эстонии и Латвии, на самом деле эта тема затрагивает и Финляндию.

Как мы видим, здесь действует принцип, согласно которому каждая страна ведет независимую акцизную политику. Конечно же, я готов встретиться и обсудить данную тему, но не в духе противостояния, а с самыми мирными намерениями", - подчеркнул Ратас.

Премьер Латвии сказал, что он рассчитывает в диалоге со своим эстонским коллегой найти наилучшее решение проблемы.

"Проблема с точки зрения Латвии состоит в том, что обычно соседи обсуждают друг с другом свои дела, свои планы, как что повлияет на соседа. Снижение акциза на алкоголь, не говоря о моральной стороне потребления алкоголя, на 25% повлечет за собой трудности. В первую очередь, трудности для госбюджета, не для меня лично", - отметил Кариньш.

"Мы должны сообща решить, чего мы хотим — чтобы в нашем регионе был акциз минимальный, средний или высокий. Я считаю, что все мы хотели бы одинакового уровня акциза, чтобы не было борьбы за то, где алкоголь дешевле.

Я думаю, что это модель роста экономики — совершенно точно, не для Латвии и, мне кажется, не для Эстонии тоже. Мы наверняка хотим расти за счет инвестиций, технологий, интеллектуального потенциала в Латвии и в Эстонии. Вот в этом должна состоять модель роста", - подчеркнул Кариньш.

"Я в своих ответах латвийским журналистам использовал эмоциональные высказывания, но это было связано больше с моей реакцией на неожиданные изменения, поскольку до сих пор у нас были очень хорошие отношения с Эстонией и мы как-то не привыкли к тому, что Эстония предпринимает крупные изменения вдруг, за один раз.

Но вот тут как раз Эстония предпринимает такое резкое изменение, которое окажет влияние на приграничную торговлю.