Хакеры следят за пользователями Android через приложения

Уже с 2016 года и вплоть до сегодняшнего дня хакеры следят за пользователями смартфонов Android с помощью Начиная с 2016 года и по сей день хакеры с помощью кода, внедренного в официальные приложения для операционной системы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова специалистов "Лаборатории Касперского".
Кампания по кибершпионажу под названием ViceLeaker направлена в первую очередь на пользователей устройств в Израиле и некоторых странах Ближнего Востока. Для получения личных данных юзеров в легитимные приложения внедряется мощное вредоносное ПО.
Благодаря ему злоумышленники могут получить записи звонков, текстовые сообщения, фотографии, видео, данные о местоположении.
По данным экспертов, чаще всего вредоносные приложения распространяются через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Преступники могут распространять вредоносные версии официальных программ через сторонние магазины приложений.
Специалисты посоветовали владельцам Android-устройств загружать приложения только от проверенных разработчиков и из доверенных источников.
Ранее сообщалось, что хакеры научились встраивать вирусы в Android на этапе производства смартфона, до того, как гаджет активируют.