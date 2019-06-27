Чт, 27.06.2019
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Хакеры следят за пользователями Android через приложения

Смартфон Android. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Уже с 2016 года и вплоть до сегодняшнего дня хакеры следят за пользователями смартфонов Android с помощью Начиная с 2016 года и по сей день хакеры с помощью кода, внедренного в официальные приложения для операционной системы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова специалистов "Лаборатории Касперского".

Кампания по кибершпионажу под названием ViceLeaker направлена в первую очередь на пользователей устройств в Израиле и некоторых странах Ближнего Востока. Для получения личных данных юзеров в легитимные приложения внедряется мощное вредоносное ПО.

Благодаря ему злоумышленники могут получить записи звонков, текстовые сообщения, фотографии, видео, данные о местоположении.

По данным экспертов, чаще всего вредоносные приложения распространяются через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Преступники могут распространять вредоносные версии официальных программ через сторонние магазины приложений.

Специалисты посоветовали владельцам Android-устройств загружать приложения только от проверенных разработчиков и из доверенных источников.

Ранее сообщалось, что хакеры научились встраивать вирусы в Android на этапе производства смартфона, до того, как гаджет активируют.

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