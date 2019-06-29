Самбурская примерила сексуальный образ "спасательницы Малибу"

"Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают. Вы не подумайте, я это не серьёзно", - написала под фото певица.

Подписчики поспешили выразить свое восхищение актрисой и дать несколько советов: "В каждой шутке есть доля шутки", "Рано или поздно вы встретите свою вторую половинку", "в 32 выглядите, как в 18", "Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано".