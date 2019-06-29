Самбурская примерила сексуальный образ "спасательницы Малибу"

Российская актриса и певица Настасья Самбурская отдыхает в Таиланде. Звезда охотно делится с поклонниками фрагментами своего отпуска. Ранее артистка уже опубликовала яркую фотосессию в купальнике, но на этот раз она попробовала классический образ "спасательницы Малибу". Как он Вам?
"Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают. Вы не подумайте, я это не серьёзно", - написала под фото певица.
Подписчики поспешили выразить свое восхищение актрисой и дать несколько советов: "В каждой шутке есть доля шутки", "Рано или поздно вы встретите свою вторую половинку", "в 32 выглядите, как в 18", "Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано".
"Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я всё сама выпью", - пошутила Самбурская.
Поклонники оценили юмор звезды и отметили, что она невероятно красивый спасатель.
"Какая же вы прикольная", "Огонь", "Отлично выглядите", "С ума сойти", "Отличная фигура", - писали люди в комментариях.