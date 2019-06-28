В Риге выступят американские метал-легенды Corrosion of Conformity

В начале 2018 года коллектив Corrosion of Conformity выпустил новый альбом No Cross No Crown.

Это стало настоящим событием для любителей тяжелой музыки. Ведь последний их альбом вышел около 10 лет назад. Теперь группа отправилась в долгожданный тур.

"Рид позвонил мне и спросил: "Может быть, сыграть пару концертов?", - вспоминает гитарист и солист Пейппер Кинан.

Corrosion of Conformity вернулись к своим фанатам с новым и долгожданным диском No Cross No Crown. Стоит отметить, что он звучит не хуже, чем классический In The Arms Of God. А музыкальные критики отмечают, что некоторые его фрагменты напоминают лучшие фрагменты из таких композиций, как Wiseblood и Deliverance.

На концерте прозвучат композиции из новой программы, а также лучшие хиты группы.

Латвийский death`n`roll коллектив Sanctimony основан в 1994 году. С тех пор группа накопила солидный концертный опыт в Латвии и Европе. sanctimony разогревали таких звезд тяжелой сцены как: Judas Priest, Whitesnake, Entombed, Dismember и многих других.

Сейчас Sanctimony готовят новую концертную программу, и продолжают работу над новым материалом, который будет записан в ближайшее время.