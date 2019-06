В Риге выступят американские метал-легенды Corrosion of Conformity

В начале 2018 года коллектив Corrosion of Conformity выпустил новый альбом No Cross No Crown.

Corrosion of Conformity вернулись к своим фанатам с новым и долгожданным диском No Cross No Crown. Стоит отметить, что он звучит не хуже, чем классический In The Arms Of God. А музыкальные критики отмечают, что некоторые его фрагменты напоминают лучшие фрагменты из таких композиций, как Wiseblood и Deliverance.