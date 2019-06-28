Инесса Галанте подарит рижанам бесплатный концерт в квартале Калнциема

Лето – лучшее время, чтобы теплыми вечерами наслаждаться живой музыкой в непринужденной атмосфере и прекрасной компании.

В этот июльский вечер со сцены прозвучат всеми любимые душевные арии о любви в исполнении всемирно известной оперной дивы Инессы Галанте под аккомпанемент пианиста Айварса Калейса, позволив всем присутствующим окунуться в атмосферу любви и настоящего лета.

В концерте также примут участие победители конкурсов молодых музыкантов "Таланты Инессы Галанте": Артем Сафронов (вокал), Соня Мисиня (маримба), Иева Шмите (фортепьяно), Зита Тома (аккордеон), Сабине Сергеева (скрипка), Мартиньш Лукас Стакис (вокал), исполнив легендарные композиции из репертуара мировой классической музыки. Участие юных дарований Латвии в мероприятиях Фонда Инессы Галанте проходит при многолетнем сотрудничестве с компанией Domenikss.

ФОТО: Пресс-фото

Калнциемский квартал – это историческая и одновременно очень модная точка на туристической и культурной карте Риги, любимое место сбора творческой молодежи и продвинутых туристов. Представляя собой образец деревянного зодчества XIX века, относящийся к стилю позднего классицизма в западноевропейской архитектуре.

Концерт Инессы Галанте "Прелюдия фестиваля Summertime" пройдет в квартале Калнциема (ул. Калнциема 35) 4 июля 19.00, вход бесплатный.

Вечер проведет известный в Латвии телеведущий Валтерс Краузе.

В свою очередь фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" пройдет с 5 по 11 августа в концертном зале Дзинтари.

*Подробнее о программе фестиваля на сайте: www.festivalsummertime.com.