Алиса Селезнева, Красная Шапочка, Мальвина. Как сложилась судьба советских детей-актеров

Девочки воплощали на экране сказочный мир,были его центральными персонажами. В них влюблялись, о знакомстве с ними мечтами и писали тысячи писем. Но не все остались верны профессии актера, кто-то и воовсе навсегда ушел из мира кино. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Яна Поплавская - Красная Шапочка
28 июня актрисе исполняется 52 года. Она не жалеет об актерском детстве, а наоборот очень благодарна судьбе. В 11 лет она превратилась в кумира миллионов школьников, которые теперь выросли и показывают сказку собственным детям.
Будущая артистка родилась в семье журналиста и актрисы. Среда вокруг Яны была творческой: она постоянно находилась среди деятелей искусства. Родители развелись, когда Яне было всего четыре года. Мама Яны Поплавской вскоре нашла нового мужчину, а девочка обрела отчима, которого называла "дядя Володя" и относилась как к родному папе.
В шесть лет фамилия девочки находилась в архиве киностудии "Мосфильм". Но девочка, которая покорила столько сердец не считала себя красивой, да и неприятные комментарии о собственной внешности Яна могла услышать даже дома.
Яна Поплавская
скриншот из Youtube
И вот в 11 лет поступило предложение про "Красную шапочку". Мама посоветовалась с мужем: "Володя, давай отдадим ее в "Красную Шапочку»", а вдруг это ее судьба?". Так и случилось. К Яне пришел невероятный успех, девочку стали узнавать прохожие, а режиссеры постоянно приглашать в кино. Яна стала буквально мешками получала письма от влюбленных школьников.
Юная актриса продолжила сниматься. За ее плечами картины "Васса", "Трудный возраст", "Узник замка Иф", "Громозека", " Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя", "Снежная королева", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и многие другие.
Яна Поплавская была замужем за режиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Но пара развелась в 2011 году. С 2015 года Яна состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше её на 12 лет. У актрисы есть двое детей - Клим и Никита.
Наталья Гусева - Алиса Селезнева
С детства девочка росла очень скромной, она мечтала стать энтомологом, любила химию и мечтала поступить в МГУ.
В 12 лет девочку случано заметилии пригласили на роль Алисы в картину "Гостья из будущего".
"Я ничего не изображала, была сама собой и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью", — признавалась Наталья.
Девочка знала и любила книгу Кира Булычева "Сто лет тому вперед", по которой снимали фильм, поэтому она и решилась на эту роль.
После премьеры Наташа не могла представить, что станет настолько популярной: одноклассники признавались голубоглазой актрисе в любви, в подъезде дежурили поклонники, от писем ломился почтовый ящик, а родители переживали, что Наталью могут похитить.
Режиссеры звали Гусеву в свои картины, но она решила, что все-таки станет биологом.
Мужем актрисы стал ее поклонник Денис Мурашкевич, который еще в детстве был невероятно влюблен в артистку. Когда она приехлала в его родной Минск, он даже пробрался к ней в номер. Уже потом, он случайно встретил Гусеву, у них завязался роман, который завершился браком.
Пара развелась, а в 2014-ом Наталья встретила нового спутника жизни, дизайнера Сергея Амбиндера. Гусева счастлива и не скучает по актерской жизни. У нее дочь Алеся от первого брака и малышка София от второго.
Татьяна Проценко - Мальвина
Татьяна Проценко
скриншот из Youtube
Съемки дались маленькой Тане нелегко. Два часа она не могла заплакать, пока режиссер на нее не накричал. Сверстники стали любить и ненавидеть Мальвину -за ее красоту и за опрятность. Именно Таня должна была сниматься в картине "Про Красную шапочку", но девочка упала с велосипеда и получила серьезную травму спины, поэтому роль ушла Яне Поплавской.
"Случилось то, что случилось, значит, так было суждено. Я поступила на киноведческий факультет ВГИКа. Тогда очень хорошо прочувствовала, что такое одиночество", — вспоминала Татьяна шутки однокурсников, критиковавших ее за раннюю роль.
Первый брак актрисы был неудачным. В нем родилась дочь Аня. Затем она устроилась на работу в издательство, где и встретила своего второго мужа Алексея Войтюка. У пары в браке родился сын. Они до сих пор неразлучны и вместе занимаются творчеством.
Анна Плисецкая - Джейн Бэнкс
Анна - является племянницей самой Майи Плисецкой, знаменитой балерины. Первым фильмом девочки была "Анна Каренина", но там малышке было всего три года. Успех и славу ей принесла роль Джейн Бэнкс в картине "Мэри Поппинс, до свидания".
Но она не захотела продолжить актерскую карьеру. Она, как и все в ее семье, выбрала балет. Окончив академию, артистка работала в Мариинском театре, а затем гастролировала по Азии и США.
Потом она начала создавать танцевальные программы для талантливых детей. Совсем не занималась личной жизнью. "У меня личной жизни нет, потому что таких людей, как в прошлом поколении, сейчас не встретишь. Выпуск прекращен. Чтобы задержаться в моей жизни, надо не давать мне себя быстро прочитать. А детей рожать мне не на что. Денег нет. Может быть, у меня еще будет ребенок. Но пока я последняя Плисецкая", - рассказывала Анна.
Сейчас Анна занимается постановкой танцевальных спектаклей и не считает, что роль Джейн Бэнкс была уж такой важной в ее судьбе.