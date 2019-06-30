Алиса Селезнева, Красная Шапочка, Мальвина. Как сложилась судьба советских детей-актеров

Яна Поплавская - Красная Шапочка

28 июня актрисе исполняется 52 года. Она не жалеет об актерском детстве, а наоборот очень благодарна судьбе. В 11 лет она превратилась в кумира миллионов школьников, которые теперь выросли и показывают сказку собственным детям.

Будущая артистка родилась в семье журналиста и актрисы. Среда вокруг Яны была творческой: она постоянно находилась среди деятелей искусства. Родители развелись, когда Яне было всего четыре года. Мама Яны Поплавской вскоре нашла нового мужчину, а девочка обрела отчима, которого называла "дядя Володя" и относилась как к родному папе.

В шесть лет фамилия девочки находилась в архиве киностудии "Мосфильм". Но девочка, которая покорила столько сердец не считала себя красивой, да и неприятные комментарии о собственной внешности Яна могла услышать даже дома.

Яна Поплавская скриншот из Youtube "Даже моя мама говорила мне: "Ты такая некрасивая, придется за тебя большое приданое отдать, чтобы замуж взяли", - говорила актриса на программе "Судьба человека".

И вот в 11 лет поступило предложение про "Красную шапочку". Мама посоветовалась с мужем: "Володя, давай отдадим ее в "Красную Шапочку»", а вдруг это ее судьба?". Так и случилось. К Яне пришел невероятный успех, девочку стали узнавать прохожие, а режиссеры постоянно приглашать в кино. Яна стала буквально мешками получала письма от влюбленных школьников.

Юная актриса продолжила сниматься. За ее плечами картины "Васса", "Трудный возраст", "Узник замка Иф", "Громозека", " Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя", "Снежная королева", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и многие другие.

Яна Поплавская была замужем за режиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Но пара развелась в 2011 году. С 2015 года Яна состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше её на 12 лет. У актрисы есть двое детей - Клим и Никита.

Яна Поплавская: "Я не вижу смысла продолжать такие инвалидные отношения" ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Наталья Гусева - Алиса Селезнева

С детства девочка росла очень скромной, она мечтала стать энтомологом, любила химию и мечтала поступить в МГУ.

Наталья Гусева ФОТО: скриншот из Youtube

В 12 лет девочку случано заметилии пригласили на роль Алисы в картину "Гостья из будущего".

"Я ничего не изображала, была сама собой и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью", — признавалась Наталья.

Девочка знала и любила книгу Кира Булычева "Сто лет тому вперед", по которой снимали фильм, поэтому она и решилась на эту роль.

После премьеры Наташа не могла представить, что станет настолько популярной: одноклассники признавались голубоглазой актрисе в любви, в подъезде дежурили поклонники, от писем ломился почтовый ящик, а родители переживали, что Наталью могут похитить.

Режиссеры звали Гусеву в свои картины, но она решила, что все-таки станет биологом.