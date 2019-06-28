МВФ указал на риски и проблемы, которые могут плохо сказаться на экономике Латвии

Эксперты МВФ признают, что в целом экономика стабильна, государственный долг низкий и продолжает уменьшаться, инфляция умеренная, и правительство обязалось содействовать росту благосостояния.

По расчетам МВФ, в этом году рост экономики Латвии составит немногим более 3%, потому что внешнеэкономическая среда уже не столь благоприятна.

Хотя в прошлом году ВВП вырос на 4,8%, в среднесрочной перспективе темп экономического развития сохранится на уровне 3%, и это хороший показатель.

МВФ отмечает, что со времен мирового экономического кризиса гибкость латвийской экономики значительно повысилась.

Долгосрочный риск связан с демографическими проблемами, потому что рабочая сила стареет, а численность населения сокращается.

В докладе рекомендуется уменьшить ограничения на рынке труда, увеличить продуктивность и способствовать притоку инвестиций.

Также рекомендовано способствовать реэмиграции и открыть доступ на рынок труда квалифицированным иммигрантам.

"Рост продуктивности также позволит быстрее повышать зарплаты и замедлит эмиграцию", - считает МВФ.