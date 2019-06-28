МВФ указал на риски и проблемы, которые могут плохо сказаться на экономике Латвии

В докладе миссии Международного валютного фонда (МВФ) говорится, что экономика Латвии стабильна, но на нее могут отрицательно повлиять демографические проблемы, внешние риски, которые становятся все сильнее, и риски репутации финансовой системы.
Эксперты МВФ признают, что в целом экономика стабильна, государственный долг низкий и продолжает уменьшаться, инфляция умеренная, и правительство обязалось содействовать росту благосостояния.
По расчетам МВФ, в этом году рост экономики Латвии составит немногим более 3%, потому что внешнеэкономическая среда уже не столь благоприятна.
Хотя в прошлом году ВВП вырос на 4,8%, в среднесрочной перспективе темп экономического развития сохранится на уровне 3%, и это хороший показатель.
МВФ отмечает, что со времен мирового экономического кризиса гибкость латвийской экономики значительно повысилась.
Долгосрочный риск связан с демографическими проблемами, потому что рабочая сила стареет, а численность населения сокращается.
В докладе рекомендуется уменьшить ограничения на рынке труда, увеличить продуктивность и способствовать притоку инвестиций.
Также рекомендовано способствовать реэмиграции и открыть доступ на рынок труда квалифицированным иммигрантам.
"Рост продуктивности также позволит быстрее повышать зарплаты и замедлит эмиграцию", - считает МВФ.
Отмечается необходимость повысить эффективность мер по отмыванию денег и улучшить управление государственными предприятиями, сделав его более прозрачным.